Концерн «Автоматика» создал онлайн-кабинет для заседаний совета директоров

Во время пандемии COVID-19 Новосибирский институт программных систем (НИПС), входящий в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», создал информационную систему «Личный кабинет члена совета директоров», предназначенную для органов корпоративного управления акционерных обществ. Система позволяет автоматизировать проведение заседаний советов директоров, оповещает о корпоративных событиях, ведет реестры, заочное голосование, а также оптимизирует процессы взаимодействия корпоративного секретаря, председателя совета директоров и членов совета директоров на всех этапах.

В «Личном кабинете члена совета директоров» предусмотрен оперативный поиск необходимой для работы информации: документов, справочных данных о сотрудниках, перечня организаций, где пользователь является членом совета директоров с возможностью просмотра всех данных о компании.

Члены совета директоров информируются о повестке заседаний, получают материалы по вопросам, поставленным на голосование, а также дату проведения заседания. В системе возможно проведение очного и заочного голосования, формирование особого мнения. Она позволяет ускорить процессы приема и обработки документов, связанных с принятием решений.

Система отличается высоким уровнем информационной безопасности – вся работа в личном кабинете ведется с защитой данных и контролем прав доступа (шифрование по настраиваемым стандартам GOST/AES и защищенный протокол передачи данных), уровень защиты данных системы сопоставим с банковским сектором.

Также в системе возможно использование электронной подписи по ГОСТ для юридической значимости, что сокращает бумажный документооборот.

Удаленную работу облегчает удобный интуитивно понятный веб-интерфейс системы. Личным кабинетом можно пользоваться как на компьютере, так и на планшете и смартфоне. Дополнительно система поддерживает Google Calendar, Apple Calendar, «1С», Microsoft Outlook и другие популярные приложения и при необходимости может быть синхронизирована с ними.

«В разгар пандемии встал вопрос о проведении заседаний в заочном режиме. Такие ситуации наглядно демонстрируют необходимость внедрения в рабочий процесс современных цифровых технологий. На рынке корпоративных решений наблюдается серьезная конкуренция, при этом сильными конкурентными преимуществами системы, разработанной НИПС, являются ценовая доступность, масштабируемость и высокая адаптированность к бизнес-процессам госкорпорации «Ростех», – сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

В настоящее время система внедрена в холдинговой компании «Вертолеты России», «Национальной иммунобиологической компании», на очереди – внедрение в холдингах «Техмаш», «Спецхимия», «Технодинамика».