«Вконтакте» выпустила «убийцу» Zoom. Он полностью бесплатный и почти безлимитный

«Вконтакте» запустила сервис видеоконференций «Звонки Вконтакте». В нем реализованы полностью безлимитные по времени звонки, а число участников временно лимитировано на отметке в 2048 человек. Сервис полностью бесплатный. Присоединиться к конференции могут как пользователи «Вконтакте», так и те, кто в это соцсети не зарегистрирован.

Отечественный Zoom от Mail.ru

Российская социальная сеть «Вконтакте», с 2014 г. принадлежащая холдингу Mail.ru Group, сообщила CNews о запуске нового сервиса видеозвонков «Звонки Вконтакте». Это отечественный аналог многочисленных американских сервисов такого рода, в том числе и Zoom.

Новый проект реализован в виде программы для настольных ПК и ноутбуков. По утверждению разработчиков, их софт написан под Windows, macOS и Linux, однако на сайте сервиса на момент запуска дистрибутива под Linux не было. Его добавили лишь спустя несколько часов.

Сервис «Звонки Вконтакте» позволяет объединять в одном звонке до 2048 человек. Разработчики обещают снять это ограничение до конца сентября 2021 г. Лимитов на длительность конференций нет – в теории, они могут длиться бесконечно.

Пользоваться новым сервисом Mail.ru можно и на компьютере, и на мобильных устройствах

По заявлениям авторов проекта, «Звонки Вконтакте» - это единственная платформа видеозвонков, в которой такая совокупность возможностей доступна на бесплатной основе.

Возможности сервиса

Среди всех возможностей сервиса «Звонки Вконтакте» разработчики выделили функцию демонстрации экрана в разрешении 4К.

Основной экран приложения под Windows

Звонить через новый сервис могут в первую очередь пользователи соцсети «Вконтакте». Также к конференциям могут присоединяться и те, кто в этой сети не зарегистрирован. Механизм реализован путем генерирования ссылки на звонок, которую затем можно отправить по электронной почте или через мессенджеры.

В настольном приложении сервиса реализована технология интеллектуального шумоподавления. Она позволяет нейтрализовать все посторонние шумы на фоне. Ранее эта технология была доступна исключительно в мобильном приложении «Вконтакте».

Также настольная версия «Звонков Вконтакте» потребляет минимум трафика, что позволяет пользоваться сервисом при плохом интернет-соединении.

В числе возможностей есть даже запись звонков

В программе есть функция «зал ожидания», которая позволяет создателю конференции управлять составом ее участников. Разработчики добавили AR-фоны, позволяющие скрыть от участников истинную окружающую обстановку. Также они реализовали алгоритм улучшения черт лица. Кроме того, все звонки можно записывать и затем транслировать подписчикам.

Звонки не для всех

Пользоваться новым сервисом «Вконтакте» смогут не все пользователи. К примеру, версия программы под Windows запустится только на ПК под управлением Windows 10 или Windows 11, а более старые версии ОС Microsoft официально не поддерживаются. В случае macOS нужна версия 10.13 или выше. Для Linux-версии требуется Ubuntu 20.04 или выше, объем дистрибутива - 151 МБ.

Объем всех доступных на 25 августа 2021 года дистрибутивов «Звонков Вконтакте»

Кроме того, с установкой ПО на устройство под Windows могут возникнуть трудности у владельцев устройств с небольшим объемом встроенного накопителя. Дистрибутив программы весит 130 МБ, а после установки программа занимает 435 МБ.

Простое приложение занимает больше места на диске, чем современные браузеры

В версии для macOS объем дистрибутива вдвое меньше – 67 МБ. Объем программы после установки – 148 МБ.

Скачать программу поначалу можно было только в версиях для macOS и WIndows

На запрос CNews, кто занимался разработкой Windows-версии приложения, представители «Вконтакте» на момент публикации материала ответить не смогли. Также они не уточнили, кто отвечал за оптимизацию, и что в программе с минималистичным интерфейсом есть такого, что она занимает столь немалый объем на накопителе.

Linux-дистрибутив «Звонков Вконтакте» разработчики выложили не сразу

Плюс ко всему, доступная на момент запуска сервиса версия приложения на этапе установки не запрашивала путь, по которому будут храниться все его файлы.

Российские конкуренты Zoom

Проект «Звонки Вконтакте» присоединился к масштабной группировке отечественных сервисов видеозвонков, нацеленных на конкуренцию с западными аналогами. К примеру, это мессенджер Telegram, созданный Павлом Дуровым – основателем «Вконтакте».

Как устроены российские UC-платформы ПО

Видеосервис есть также у компании Trueconf. CNews писал, что в марте 2020 г. она начала выдавать школам, колледжам и вузам России и СНГ бесплатные лицензии на его использование с числом онлайн-пользователей до 1000.

В апреле 2020 г. Mail.ru Group запустил отдельный сервис «Видеозвонки Mail.ru», первоначально входивший в состав почтового сервиса Mail.ru. Спустя два месяца, в июне 2020 г., аналогичный проект появился и у «Яндекса». Он получил название «Телемост», а в сентябре 2020 г. разработчики выпустили крупномасштабное обновление для него.

В августе 2020 г. глава концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» Владимир Кабанов рассказал о том, что в России ведутся работы по созданию отечественного аналога Zoom. В декабре 2020 г. «Ростелеком» совместно Mail.ru Group разработали еще один заменитель видеосервиса Zoom, получивший название «Сферум» и предназначенный для обучения и общения российских школьников.

В январе 2021 г. собственный видеосервис под названием «Сбермитап» сделал Сбербанк. На момент запуска пользоваться им могли лишь исключительно работники банка.

В числе отечественных конкурентов Zoom есть и решение для видеоконференцсвязи под названием VideoMost российской компании Spirit. В феврале 2021 г. CNews писал, что разработчики объединили его с фирменным мессенджером и радикально переработали его интерфейс. После обновления VideoMost стал очень сильно напоминать Zoom.

Сервис VideoMost

Согласно проведенному компанией исследованию, более половины пользователей VideoMost считают интерфейс Zoom де-факто стандартом для ВКС-систем. Визуальное и функциональное сходство с Zoom могут простимулировать переход российских пользователей на отечественное решение, считают в Spirit.