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ЦРПТ и Национальный союз производителей пива и напитков подписали соглашение в области развития и внедрения цифровой маркировки пивной продукции

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) и Национальный союз производителей пива и напитков подписали соглашение в сфере цифровой маркировки пива, напитков, изготовляемых на основе пива.

Стороны приняли решение сотрудничать с целью планомерного внедрения маркировки, обмениваться информацией, аналитическими обзорами и иными документами.

«Соглашение направлено на постепенное внедрение цифровой маркировки пива и пивных напитков и призвано выработать наиболее комфортные решения для бизнеса в процессе ее внедрения. В ходе эксперимента производители могут протестировать весь процесс – от интеграции с системой до выбора метода нанесения маркировки», – сказала руководитель товарной группы «Пиво» «Центра развития перспективных технологий» Яна Низамиди.

Как подчеркнула директор Национального союза производителей пива и напитков Екатерина Винокурова, подписанное соглашение – это еще один шаг на пути к плавному переходу к обязательной маркировке. На всех этапах цифровой маркировки пива и пивных напитков, по словам Екатерины Винокуровой, очень важно наладить сотрудничество с оператором в процессе внедрения маркировки и данное соглашение союз рассматривает как поддержку бизнесу.

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«Очень важно принимать участие в эксперименте и научиться отрабатывать весь процесс – от установки программного обеспечения до покупки соответствующего оборудования. Это позволит к моменту введения обязательной маркировки уже не думать о том, где и как закупать оборудование», – сказала она.

Минпромторг России предложил начать цифровую маркировку слабоалкогольных напитков и пива, в том числе безалкогольного. С 1 сентября маркировке подлежит продукция в кегах, а с 1 декабря – в прочей упаковке. В настоящее время в России проходит эксперимент, который завершится 31 августа. 17 января председатель Правительства России Михаил Мишустин внес пиво и слабоалкогольные напитки в перечень товаров, подлежащих цифровой маркировке.

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