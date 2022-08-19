ЦРПТ: региональные власти получат доступ к данным «Честного знака»

«Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ) планирует передавать данные по обороту продукции из национальной системы маркировки и прослеживания товаров «Честный знак» региональным властям. Об этом заявил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

«Мы находимся в пилотном проекте с городом Москва. Сейчас мы согласовываем сведения, которые будет получать Департамент торговли и услуг. Как только пилотный проект будет закончен, мы сможем расширить его на все региональные органы власти», – сказал Антон Гущанский.

Директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ отметил, что система маркировки выступает гарантом предоставления актуальных данных как государства, так и для бизнеса. Сейчас уделяется больше внимание работе с предоставлением сведений региональным органам власти.

«В разрезе регионов это данные по товарным запасам различных товарных групп, вплоть до конкретных SKU, по розничным продажам и по мониторингу цен на товары. Мы мониторим не только факт того, кто и какое количество товара купил, но в том числе и кассу в разрезе каждой торговой точки, и предоставляем сведения о том, как динамично меняется цена, на каком этапе возникает наценка», - сказал Антон Гущанский.

Помимо работы с предоставлением данных региональным органам власти, в этом году ЦРПТ запустил проект по предоставлению сведений производителям и импортерам. Они касаются движения товаров, мест их продаж, средней цены и оборачиваемости.

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«Сведения, которые производители-импортеры получают без ограничений в личном кабинете «Честного знака», позволяют им управлять производством с учетом реальных данных о потреблении товаров, оптимизировать товарные запасы на складах, совершенствовать товаропроводящие цепи, выбирать наиболее оптимальные пути доставки своего товара, анализировать спрос и повышать эффективность маркетинговых акций», – отметил директор по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ.

Также в рамках пилотного проекта участники оборота могут получать сведения о нарушениях, которые фиксируются в национальной системе маркировки «Честный знак». По словам Антона Гущанского, это позволит проводить мероприятия по отладке бизнес-процессов, менять недобросовестных поставщиков, которые пытаются реализовать некачественную продукцию, обманывая своих контрагентов, и обеспечивать продовольственную безопасность.

Национальная система цифровой маркировки вводится в России с 2019 г. Она распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. В настоящее время проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медицинских изделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.