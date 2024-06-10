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В России стартовал эксперимент по маркировке мобильных устройств

10 июня 2024 г. начался второй этап эксперимента по маркировке радиоэлектронной продукции, который расширяется на новые виды товаров: мобильные телефоны, смартфоны и ноутбуки. Он продлится до 31 августа 2025 г. Постановление о расширении эксперимента подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственная система маркировки «Честный знак»). Об этом CNews сообщили представители ЦРПТ.

«Доля подделок электроники иностранного производства в обороте, по оценкам legaltech-компании IQ Technology, составляет не менее 30% в сегментах смартфонов и ноутбуков и продолжает расти. Внедрение маркировки позволит существенно снизить нелегальный оборот и обеспечить прозрачность и качество продукции. Кроме этого, маркировка радиоэлектроники поможет добросовестным участникам рынка повысить доверие потребителей к отечественным производителям и поспособствует дальнейшему развитию индустрии электроники», – сказал Дмитрий Горелик, директор по индустриальной маркировке ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки «Честный знак»).

У участников эксперимента будет возможность протестировать методы нанесения маркировки, оборудование для нанесения и считывания маркировки и процессы работы с системой «Честный знак». Эксперимент охватит не только производителей и импортеров, но и розницу и маркетплейсы.

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«Эксперимент не повлияет на стоимость продукции и товаров, так как участники получат коды маркировки и оборудование на время эксперимента безвозмездно. Само же участие в эксперименте абсолютно добровольное», — сказал Дмитрий Горелик.

Представитель ЦРПТ отметил, что в эксперименте по маркировке радиоэлектроники, который проходит с первого декабря 2023 г. по 31 августа 2025 г., принимают участие более 80 компаний. Испытания проведены уже на девяти площадках производителей.

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