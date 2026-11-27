Индексная книга (каталог) CNews*
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Жаворонков Егор
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Жаворонков Егор и организации, системы, технологии, персоны:
|ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 268 4
|Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 156 1
|Data Matrix - Дата Матрикс 95 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 374 1
|Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 1
|Сантэнс ГК - Santens - Сантэнс Сервис - Сантэнс Кастомс - Норстон 11 1
|Баров Алексей 31 1
|Евтухов Виктор 9 1
|Зеленский Владимир 32 1
|Глаголев Сергей 1 1
|Трапкова Алла 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489492, в очереди разбора - 720616.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489492, в очереди разбора - 720616.
Создано именных указателей - 205108.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.