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«Платформа ОФД» и ЦРПТ: половина продаваемых лекарств в стране уже имеет цифровую маркировку

Бизнес

Доля маркированных лекарств, реализованных в рознице и выведенных из гражданского оборота, в I квартале 2021 г. составила почти половину от всего объема продаж лекарств в натуральном выражении (в шт.) – 48%. В то время как в декабре 2020 г. показатель был на уровне 32%, а в III квартале 2020 г. (маркировка лекарств стартовала с июля 2020 г.) – 5%. Об этом свидетельствуют агрегированные обезличенные данные ИТ-компании «Платформа ОФД», российского оператора фискальных данных, обрабатывающего данные более 1 млн онлайн-касс в стране.

Средний чек затрат россиян на маркированные лекарства в I квартале 2021 г. составлял 233 руб. В декабре он был на уровне 234 руб., а в III квартале 2020 г – 238 руб.

При этом аптечные покупки в целом за I первый квартал 2021 г. снизились по сравнению с III четвертью 2020 г. на 15% в натуральном выражении.

«Ежедневно от «Платформы ОФД» в адрес оператора системы маркировки ЦРПТ передается информация с 10 млн кассовых чеков по маркированным товарам. Это почти четверть от суточного объема фискальных документов, проходящих через нашу систему в режиме реального времени. С каждым месяцем в их структуре растет доля чеков с цифровыми кодами лекарственных средств, а владельцы касс тщательнее отслеживают корректность документов и свои продажи через сервисы ОФД, обеспечивающие комплекс задач по работе с маркировкой. По сравнению с июлем 2020 г. в марте 2021 г. было продано и выведено из оборота в 9-10 раз больше маркированных лекарств», – отметил Алексей Баров, генеральный директор ИТ-компании «Платформа ОФД».

«К настоящему времени для препаратов эмитировано более 8,2 млрд кодов маркировки. В обороте находится более 3,2 млрд единиц фармацевтической продукции. Стабильный рост доли продаж маркированных препаратов свидетельствует, что коммерческие аптечные организации не испытывают проблем с их реализацией. Недавно ЦРПТ провел масштабное обновление сервисов системы маркировки лекарств, в настоящее время обработка документов происходит без очередей», – сказал руководитель товарной группы «Фарма» ЦРПТ Егор Жаворонков.

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