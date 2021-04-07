ЦРПТ завершил обновление сервисов системы маркировки лекарств

Оператор «Честного знака» ЦРПТ завершил масштабное обновление сервисов системы маркировки лекарств. Перенастройка документоориентированной системы управления базами данных MongoDB позволила ускорить обработку документов по кодам, эмитированным с 28 марта. По кодам, эмитированным до этой даты, ускорение обработки произойдет в ближайшее время.

Дмитрий Алхазов, генеральный директор «Оператора ЦРПТ», сказал: «В ходе обновления в продуктивный контур системы МДЛП была добавлена распределенная платформа обработки данных. В ее составе на текущий момент 10 кластеров, по производительности сопоставимых с кластером, обслуживающим систему до 28 марта. Все коды, эмитированные с 28 марта, будут обслуживаться на новой платформе, таким образом будет наблюдаться плановый переток нагрузки и общий рост производительности системы».

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 г. Немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности, если они произведены до 1 июля 2020 г., или до 1 октября 2020 г., если на них получены разрешения спецкомиссии.