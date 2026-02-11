Utrace поможет производителям детского питания перейти на цифровую маркировку

Компания Utrace, разработчик ИТ-решений для управления цифровой маркировкой, объявила о модернизации облачной платформы уровня L4 Utrace Hub. Теперь участники рынка детского питания смогут автоматизировать передачу сведений о маркировке в государственную систему мониторинга «Честный Знак».

Детское питание – новая товарная группа, подпадающая под требования маркировки. Эксперимент Минпромторга России проходит с 12 января по 31 октября 2026 г. и затрагивает молочную продукцию и консервы в потребительской упаковке для детей до 1 года и до 3 лет, включая такие категории как молоко и сливки, йогурты, сыры и творог, некоторые продукты из мяса, овощи, джемы, фруктовые пюре, ореховые пасты и др.

Предполагается, что в рамках эксперимента производители, поставщики и импортеры смогут в добровольном порядке протестировать работу системы маркировки на всех этапах жизненного цикла товара — от нанесения кодов Data Matrix до его выбытия из оборота. Участие в эксперименте позволит бизнесу заранее отладить инфраструктуру и подготовиться к полной прослеживаемости продукции.

Переход на цифровую маркировку — сложный и многоступенчатый процесс, который требует от участников оборота значительной перестройки ИТ-инфраструктуры. Компания Utrace заранее адаптировала Utrace Hub под специфику компаний, занимающихся производством детского питания. Облачное решение поддерживает автоматический заказ кодов Data Matrix из системы «Честный знак» и передачу сведений о нанесении кодов на продукцию. Участники рынка, в том числе крупные производители со сложными производственными и логистическими цепочками, смогут выполнять такие операции полностью в автоматизированном режиме.

Продукт совместим с программно-аппаратными средствами для печати кодов, обладает большим количеством готовых коннекторов для складского ПО и учетных систем, что позволяет быстро разворачивать систему в любом ИТ-ландшафте. Пропускная способность платформы превышает 20 млрд кодов в год – это покрывает потребности даже самых масштабных игроков.

«Управление цифровой маркировкой на больших объемах SKU невозможно без автоматизации. Ручной ввод данных не позволяет справляться с нагрузкой, создает риски ошибок, связанных с человеческим фактором, и задерживает вывод продукции на рынок. Utrace Hub решает эти задачи, обеспечивая непрерывность производства и соответствие требованиям регулятора по обороту продукции. Наша компания готова поддержать бизнес в переходный период и оказать экспертную консультационную поддержку на всех этапах внедрения и адаптации решения», — сказал Евгений Сидоренко, директор по маркетингу Utrace.