«Балтика» переходит на полную прослеживаемость товаров с помощью Utrace

Utrace, разработчик ИТ-решений для сериализации товаров, внедрил облачную систему управления цифровой маркировкой Utrace Hub в компании «Балтика». Производитель будет передавать в ГИС МТ несколько миллиардов уникальных кодов ежегодно, а в перспективе перейдет на полную прослеживаемость продукции. Об этом CNews сообщил представитель Utrace.

Пивоваренная компания «Балтика» одной из первых на пивоваренном рынке начала переход на цифровую маркировку продукции. Для управления этим процессом была выбрана облачная платформа уровня L4 Utrace Hub.

Проект для «Балтики» был реализован в несколько этапов. На первом была запущена маркировка пивных кегов — пластиковых или металлических емкостей для хранения и транспортировки напитков. Передачу данных о кегах в Государственную информационную систему мониторинга товаров (СУЗ и ГИС МТ) подключили в сжатые сроки — всего за 3 месяца.

На втором этапе в проект включили другие виды форм-факторов — стеклянную и пластиковую упаковки. Затем была запущена маркировка сладких напитков. Наконец, с января 2024 г. стартовал этап маркировки банок.

В ходе проекта также был разработан коннектор Utrace Hub к системе уровня L3 от российского разработчика и производителя ГК «Меридиан». Коннектор успешно показал себя в рамках приемочных испытаний на разных форм-факторах и больших объемах продукции.

«Ежегодный оборот “Балтики” — несколько миллиардов единиц товара. Поэтому мы искали такого поставщика, который обеспечит бесперебойную передачу большого количества кодов в ГИС. Пропускная способность Utrace Hub превышает 20 млрд кодов в год — это полностью закрывает наши потребности», — сказал Антон Мазур, начальник отдела государственных информационных систем, департамент по ИТ инновациям пивоваренной компании «Балтика».

«Такой масштабный проект удалось реализовать в сжатые сроки благодаря тому, что у “Балтики” точно и четко выстроена организация бизнес-процессов — мы смогли быстро адаптировать их под маркировку. Завод с этой точки зрения считается эталонным в России. Кроме того, менеджмент “Балтики” выстроен на международном уровне, требования, которые компания предъявляет к подрядчикам и партнерам, высокие. Поэтому реализация проекта шла достаточно гладко, а к процессу подключались специалисты как со стороны завода, так и со стороны поставщиков системы уровня L3», — сказал Андрей Один, руководитель проекта по внедрению в «Балтике», директор проектов Utrace.

Проект по внедрению цифровой маркировки в «Балтике» продолжается. В компании запланировали следующий этап – переход на полную прослеживаемость продукции согласно актуальным регуляторным срокам.