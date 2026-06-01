«Эгис-Рус» обновила систему управления цифровой маркировкой на базе «Ютрейс Хаб»

Фармацевтическая компания «Эгис-Рус» расширила функциональность облачной системы уровня L4 «Ютрейс Хаб» (Utrace Hub). В дополнение к уже действующей системе управления цифровой маркировкой для лекарственных препаратов, компания запустила обязательную маркировку товарной группы «Косметика и бытовая химия», а также внедрила полную прослеживаемость биологически активных добавок. Об этом CNews сообщили представители «Ютрейс».

Цифровая маркировка БАД и лекарственных препаратов является обязательной в соответствии с требованиями законодательства, а данные о продукции передаются в государственные системы мониторинга «Честный знак» и ИС МДЛП. Для выполнения регуляторных требований в части прослеживаемости продукции в компании развернута облачная платформа «Ютрейс Хаб». Она позволяет в автоматическом режиме заказывать коды «Дата Матрикс» из ГИС МТ «Честный знак», передавать регулятору все необходимые сведения о вводе товаров в оборот, а также отслеживать движение продукции с момента выхода на рынок до этапа выбытия.

Развитие законодательства в области цифровой маркировки продолжается. С 1 марта 2025 г. в России введена обязательная маркировка косметики и бытовой химии (КиБХ). В «Эгис-Рус» подготовились заранее, запустив процессы прослеживаемости еще до официального срока.

Проект включал анализ, разработку и интеграцию с государственной системой мониторинга «Честный Знак» через интеграционного партнера «Транссервис». Все сведения о маркировке косметики и бытовой химии стали автоматически передаваться регулятору через «Ютрейс Хаб».

Второй частью проекта по модернизации «Ютрейс Хаб» в «Эгис-Рус» стал переход на полную прослеживаемость БАДов. Ранее компания уже автоматизировала передачу сведений о такой продукции в ГИС МТ. Новый этап проекта обеспечил полную прослеживаемость оборота БАД с 1 сентября 2025 г., что соответствует последним регуляторным требованиям.

В ходе проекта была реализована сложная интеграционная логика. Система продемонстрировала гибкость при работе с изменяющимися регуляторными требованиями, в частности, при переходе на 20-значные коды с ведущими нулями.

«Проект позволил нам достаточно быстро подготовиться к требованиям по полной прослеживаемости БАД и обеспечить стабильную работу ключевых бизнес-процессов. В результате мы не только полностью соответствуем требованиям регулятора, но и смогли полностью автоматизировать процесс прослеживаемости на больших объемах продукции. Это дает нам уверенность в стабильности производства, снижает влияние человеческого фактора и обеспечивает прозрачность всех этапов движения продукции», – сказал Владимир Карпухин, аналитик бизнес-систем «Эгис-Рус».

«У «Ютрейс» большой опыт работы с фармацевтическими компаниями, поэтому мы смогли завершить проект в сжатые сроки – всего за три месяца. Мы адаптировали функционал «Ютрейс Хаб» конкретно под задачу «Эгис-Рус», что позволило компании не просто выполнить требования по прослеживаемости, но и оптимизировать внутренние процессы и повысить прозрачность цепочек поставок. Сегодня пропускная способность системы «Ютрейс Хаб» – свыше 20 млрд кодов Дата Матрикс на каждого нашего клиента в год, что полностью покрывает потребности крупнейших фармацевтических и FMCG-компаний», – сказал Василий Савин, директор по консалтингу «Ютрейс».