«Яндекс доставка» создает единую ИТ-инфраструктуру для магистральных перевозок в ЕАЭС

«Яндекс доставка» масштабирует логистическую платформу «Магистрали» в ЕАЭС. Первой страной ЕАЭС, для которой локализован сервис, стал Казахстан. Теперь на платформе могут работать не только российские, но и казахстанские грузоотправители и транспортные компании. С помощью сервиса можно организовать как внутренние, так и трансграничные грузовые перевозки, а также найти груз на обратный рейс.

«Яндекс» создает ИТ-инфраструктуру для магистральных перевозок с едиными стандартами и сервисами на территории России и ЕАЭС. С помощью логистической платформы «Магистрали» можно организовать трансграничные перевозки, перевозки грузов между городами и внутригородскую доставку.

«Яндекс доставка» запустила «Магистрали» в России весной этого года, а теперь открыла доступ к платформе грузоотправителям и транспортным компаниям из Казахстана. В 2023 г. «Яндекс» планирует локализовать сервис и для других стран ЕАЭС. Спрос на перевозки между странами ЕАЭС растет: бизнес строит новые логистические цепочки и расширяет сотрудничество с близлежащими странами.

В ближайшее время казахстанские компании смогут управлять всем логистическим процессом на платформе «Магистрали» — от поиска исполнителя и страхования грузов до получения документов и оплаты. Уже сейчас грузоотправители из Казахстана могут найти исполнителей на платформе. Сервис даптирован для казахстанского рынка: обновлена база адресов, адаптированы формы ввода государственных номеров регистрации автомобилей и данных водителей.

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Помимо автоматизации управления логистикой для грузоотправителей и грузоперевозчиков, «Магистрали» решают одну из важных проблем рынка — повышение эффективности обратного рейса. Традиционно перевозчикам приходится терять до трети дохода на обратном рейсе. По мнению директора по развитию бизнеса «Яндекс доставки» Алексея Федотова, цифровизация логистики решает эту проблему — помогает сделать тарифы для бизнеса более прозрачными и при этом повышает доход водителей. В свою очередь, рост доходов позволит привлечь на рынок новых перевозчиков, которых сейчас остро не хватает.

В 2023 г. «Яндекс доставка» планирует реализовать функциональность, которая позволит проводить на «Магистралях» расчеты между казахстанскими юридическими лицами и расчеты между юрлицами из разных стран.