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Квантовая криптографическая система Vipnet Quandor прошла испытания на соответствие требованиям технического регламента ЕАЭС

«Инфотекс» сообщила о получении декларации соответствия комплекса квантовой криптографической системы выработки и распределения квантовых ключей Vipnet Quandor требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технический регламент Таможенного союза).

Vipnet Quandor соответствует техническим регламентам «О безопасности низковольтного оборудования» и «Электромагнитная совместимость технических средств».

Vipnet Quandor –– это первая отечественная квантовая криптографическая система, выполняющая протокол квантового распределения ключей (КРК) и работающая в топологии «точка-точка». Конфиденциальность информации, передаваемой с использованием данной системы, гарантируется шифрованием сетевого трафика с помощью симметричного криптографического алгоритма при использовании секретных ключей, выработанных по протоколу КРК.

В конце 2020 г. квантовая криптографическая система Vipnet Quandor успешно прошла ряд испытаний: в СПБ ИАЦ, а также на сети связи между МГТС и ГВЦ РЖД.

На данный момент Vipnet Quandor находится на этапе сертификации у регулятора как средство криптографической защиты информации.

Декларация соответствия Vipnet Quandor требованиям технического регламента Евразийского экономического союза зарегистрирована в едином реестре сертификатов Федеральной службы по аккредитации и действительна до 12 сентября 2029 г.

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