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Платформа LDM получила сертификат совместимости с «Ред ОС»

Микросервисная платформа от LDM (входит в ИТ-холдинг Lansoft) подтвердила свою совместимость с операционной системой «Ред ОС» 7.3 (входит в семейство операционных систем Linux). Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Компании-разработчики «Lansoft» и «Ред Софт» успешно провели тестирование CSP-платформы LDM в среде «Ред ОС» 7.3. Теперь пользователи продуктов смогут выстроить безопасную среду для работы на базе отечественных решений.

LDM — это микросервисная платформа для управления корпоративным контентом. С ее помощью можно организовать регистрацию, совместную работу и хранение больших объемов документов. Также платформа предусмотрена для создания бизнес-приложений, которые выдерживают нагрузку в десятки тысяч активных пользователей. Теперь она доступна пользователям «Ред ОС» 7.3.

«Ред ОС» — операционная система семейства Linux. Сертифицирована ФСТЭК России, может применяться в организациях с высокими требованиями к информационной безопасности и сохранности персональных данных. В «Ред ОС» 7.3 используется ядро Linux LTS-версии 6.6, что обеспечивает совместимость с современными поколениями процессоров, видеоускорителей и периферийного оборудования.

Официальный двусторонний сертификат совместимости гарантирует пользователям стабильную работу платформы LDM в среде «Ред ОС» 7.3. Кроме того, оба продукта входят в Единый реестр ПО Минцифры России и могут использоваться для работы в организациях с повышенными требованиями к безопасности.

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Бизнес

«Микросервисная платформа LDM разрабатывалась как отечественная альтернатива западным ECM-решениям. Благодаря сотрудничеству с компанией «Ред Софт», мы официально подтверждаем совместимость LDM с «Ред ОС» 7. Это позволит заказчикам, использующим «Ред ОС» в своей ИТ-инфраструктуре, начать процесс импортозамещения ECM-систем, сохранив при этом высокую отказоустойчивость и производительность», – сказал Рамазан Салпагаров, директор по развитию платформы LDM.

«Подтверждение совместимости LDM с «Ред ОС» 7.3 даст пользователям не просто работоспособную связку, а защищенную среду, соответствующую строгим требованиям регуляторов. Это особенно важно для организаций, работающих с персональными данными и критичной инфраструктурой. Совместимость с LDM укрепляет позиции «Ред ОС» как платформы для корпоративных решений. Это еще один пример успешной кооперации российских разработчиков», — отметила Виктория Костина, руководитель отдела технологической совместимости «Ред Софт».

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