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«Медикум» и сервис «Контура» помогают транспортным компаниям оптимизировать документооборот

Сервис «Логистика» от «Контура» и Система дистанционных медицинских осмотров «Медикон» от компании «Медикум» стали технологическими партнерами. Интеграция автоматизирует прохождение медицинских осмотров и оформление путевых листов. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Интеграция СДМО «Медикон» и «Логистики» подходит для транспортных компаний, таксопарков, курьерских служб и других организаций с автопарками. Водители могут пройти медосмотр с помощью терминалов «Медикон», следуя подсказкам на экране аппарата, всего за одну минуту. Система измеряет ключевые показатели здоровья: давление, пульс, температуру и уровень алкоголя. После осмотра они в течение нескольких секунд передаются медицинскому специалисту, который принимает решение о допуске водителя в рейс.

Если сотрудник проходит проверку успешно, результаты поступают в сервис «Логистика». Полученную информацию «Контур» направляет в ГИС ЭПД и формирует электронный путевой лист (ЭПЛ). Такой документ обладает юридической силой: его можно предъявить при проверке на дороге и в суде.

Павел Коптелов, эксперт сервиса «Логистика» от «Контура»: «Наше партнерство с системой «Медикон» — это не просто шаг к автоматизации процессов, это реальная экономия для наших клиентов. Мы понимаем, как важна для транспортных компаний скорость и точность обработки данных, и предлагаем решение, которое помогает снизить операционные расходы и повысить эффективность работы».

Переход на электронные путевые листы избавляет от необходимости вручную вводить данные при работе с бумажными документами. Компаниям, заинтересованным в интеграции, достаточно зарегистрироваться в Логистике для автоматизации документооборота и подключить систему удаленных медицинских осмотров «Медикон».

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Антон Костенко, ведущий специалист компании «Медикум»: «Мы стремимся к честному и удобному медосмотру, финансово доступному каждой компании. Благодарим Контур за совместный путь к достижению нашей миссии и создание сервиса «Логистика». Наша работа упрощает выезд водителей в рейс, позволяет избежать штрафов и ошибок, экономить время. «Медикум» — это надежное и качественное оборудование, круглосуточная поддержка и забота о клиенте, юридическая безопасность и финансовая доступность».

«СКБ Контур» развивает электронный документооборот между контрагентами с 2010 г. и входит в реестр операторов ЭДО и ЭПД федерального уровня. Сервис «Логистика» от «Контура» помогает компаниям обмениваться транспортными накладными, путевыми листами и другими перевозочными документами онлайн.

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