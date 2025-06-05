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Гаевский Валерий
УПОМИНАНИЯ
Гаевский Валерий и организации, системы, технологии, персоны:
|Ягудаев Юрий 2 1
|Чубайс Анатолий 215 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149366 2
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17873 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44266 1
|Россия - СКФО - Ставропольский край 913 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363682, в очереди разбора - 753242.
Создано именных указателей - 176098.
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