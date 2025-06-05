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АТИМО
АТИМО» — цифровой путевой лист. Мобильное приложение для получения электронных путевых листов в формате QR-кода, с соблюдением всех требований законодательства. «АТИМО» доступен в 100+ партнерских точках, более чем в 20 регионах РФ (по данным февраля 2024 года).
УПОМИНАНИЯ
АТИМО и организации, системы, технологии, персоны:
|Такси Ритм 9 1
|Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5071 1
|Гаевский Валерий 4 2
|Коптелов Павел 12 1
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