АТИМО» — цифровой путевой лист. Мобильное приложение для получения электронных путевых листов в формате QR-кода, с соблюдением всех требований законодательства. «АТИМО» доступен в 100+ партнерских точках, более чем в 20 регионах РФ (по данным февраля 2024 года).