«СберЗдоровье» и АТИМО создали единую систему медицинских и технических осмотров для бизнеса, связанного с логистикой

Компании «СберЗдоровье» и АТИМО объединили цифровые сервисы в едином контуре для закрытия ключевой потребности корпоративных клиентов — проведения предрейсовых медосмотров водителей и техосмотров транспорта. Решение интегрирует все необходимые инструменты в одном пространстве. Это не только повышает безопасность перевозок, но и ускоряет внутренние процессы, делая их полностью прозрачными для заказчика. Об этом CNews сообщили представители компании АТИМО.

Благодаря сотрудничеству клиенты «СберЗдоровья» − участника российского MedTech-рынка, смогут в едином цифровом контуре оформить электронный путевой лист. Эта услуга позволяет провести медицинский и технический осмотры за 5 минут, благодаря инновационным программно-аппаратным комплексам и полной автоматизации процессов с использованием ПО. Таким образом, корпоративные клиенты получают автоматическое формирование путевой документации, главным элементом которой является электронный путевой лист в виде динамического QR-кода, полученного из Государственной Информационной Системы (ГИС).

Теперь компаниям-клиентам «СберЗдоровья» стал доступен весь спектр функций управления автопарком: формирование электронных путевых листов добавилось к уже существующим ERP-системе для контроля транспорта и водителей и приложению «Механик», которое объединяет все виды осмотров, учет повреждений и электронные акты приема-передачи в одном месте. Также пользователям стал доступен инновационный модуль «Водитель» – центр управления данными водителей и транспортных средств. Функционал сервиса фиксирует историю эксплуатации, контролирует штрафы и повреждения, а также хранит информацию об отработанных сменах.

Такой набор инструментов позволяет снизить простои, затраты на ремонты и ТО за счет регулярного мониторинга состояния машин и исключения человеческого фактора.

«Интеграция технологий АТИМО позволила расширить линейку наших сервисов: к медосмотрам добавился полноценный технический осмотр автомобилей и формирование путевой документации в цифровом формате. Сегодня электронный путевой лист – стандарт безопасности перевозок, гарантия исправности транспортного средства и готовность водителя выйти в рейс. И теперь оформить его становится в разы проще, сохраняя качество», — отметил Артур Аветисян, управляющий директор «СберЗдоровье».

«Команда АТИМО рада присоединиться к медицинской компании «СберЗдоровье» и совместно развивать цифровые сервисы для отрасли. Колоссальная поддержка со стороны партнера позволяет технологиям АТИМО выйти на новый уровень и сделать их более доступными для бизнеса. Объединяя наши компетенции, мы не только расширяем пакет сервисов для клиентов, но и вносим вклад в обеспечение прозрачного рынка перевозок, делая электронные путевые листы понятным и доступным инструментом для компаний», — отметил Валерий Гаевский, основатель компании АТИМО.