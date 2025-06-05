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АТИМО запускает приложение «Механик» –– цифровой профиль транспорта

Автоматизация логистической отрасли набирает обороты: путевые листы в формате QR-кода, медосмотры с использованием телемедицинского оборудования, а в 2025 г. оцифровали осмотр механиком транспортного средства. АТИМО выпустил мобильное приложение для полноценного цифрового контроля технического состояния транспорта. Об этом CNews сообщили представители АТИМО.

«АТИМО: Механик» направлен на решение главных проблем автопарков — рост аварийности из-за неисправностей, хронический дефицит механиков и многомиллионные убытки от простоев. Инновационный функционал не имеет аналогов на рынке и является началом нового этапа цифровизации транспортной отрасли.

Приложение позволяет проводить техосмотры в три раза быстрее, фиксировать повреждения с фотоотчетом, выгружать по API информацию в клиентскую мастер-систему, а также собирать данные из разных систем.

Ключевые возможности сервиса — полная цифровизация процессов: от выдачи ТС (с формированием цифрового акта на площадке) до приемки с фиксацией состояния. Водители и механики могут через мобильное приложение создавать заявки на ТО, фиксировать текущие повреждения, просматривать полную документацию по ТС (включая историю актов, заказ-нарядов), управлять комплектацией автомобиля, а также вести учет основных показателей — уровня топлива, пробега и моточасов.

«Традиционные методы контроля технического состояния устарели. «Механик» – это не просто цифровизация, а принципиально новый стандарт безопасности и эффективности для автопарков. Мы создали приложение, которое в реальном времени показывает "здоровье" каждого автомобиля, предотвращает простои, создает цифровой профиль транспорта с прозрачной отчетностью и контролем затрат», — сказал Валерий Гаевский, основатель сервиса АТИМО.

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безопасность

Для каждого автомобиля создается отдельная интерактивная карточка, где водители могут ознакомиться с типом повреждений, сотрудники ТО – проконтролировать исправность автомобиля, а владельцы автопарков – увидеть, какие водители совершают ошибки и приносят убытки.

Наряду с технологической новизной, функционал приложения обладает нативными интерфейсом и навигацией: данные обновляются мгновенно, а отчеты по техническому состоянию ТС представлены в таблицах и графиках.

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