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Таксопарки готовятся к цифровизации и выдачи электронных путевых листов

В 2024 г. стартовала глобальная совместная работа компаний «АТИМО» и «Яндекс Такси» по развитию инфраструктуры таксопарков. Комплекс мер направлен на автоматизацию процессов транспортных организаций, в том числе, оснащение этих точек телемедицинским оборудованием и технологией формирования электронных путевых листов. Об этом CNews сообщили представители «АТИМО».

Перевод таксопарков в цифровую плоскость осуществляется благодаря интеграции ERP-системы от разработчиков «АТИМО», которая позволяет оперативно управлять данными и сократить время выпуска транспорта на линию. Система импортирует информацию из «Яндекс Диспетчерской», контролирует данные по, водителям и автопарку в режиме реального времени, анализирует эффективность работы.

Для полного перехода на электронные путевые листы в таксопарках разворачивается необходимая инфраструктура. Устанавливаются автоматизированные комплексы для прохождения дистанционных медицинских осмотров и организуется технический осмотр через приложение. Все данные автоматически фиксируются в ГИС ЭПД. Цифровые путевые листы на базе этих таксопарков будут доступны в том числе для ИП и самозанятых таксистов.

«Совместная работа с «Яндекс Такси», крупнейшим агрегатором в России, позволит оцифровать транспортную отрасль в сфере пассажирских перевозок, увеличить показатели эффективности таксопарков, и сократить время выхода водителей на линию. В том числе мы планируем кратно наращивать количество точек в регионах для получения путевых листов в формате динамического QR-кода, который будет доступен и самозанятым водителям», – сказал основатель проекта «АТИМО» Валерий Гаевский.

«АТИМО» начал работать с 2023 г. и уже подключил к системе электронных путевых листов крупнейшие таксопарки страны и ряд корпоративных заказчиков: «Black&Yellow», «Драйвер», «Такси Ритм», «Next», «MegaPronto» и др.

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Безопасность

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«АТИМО» - цифровой путевой лист. Мобильное приложение создано для получения электронных путевых листов в формате QR-кода, соблюдая все требования законодательства. «АТИМО» уже доступен в 93 партнерских точках в 20 регионах России (по данным января 2024 г.) и продолжает развиваться.

«Яндекс Такси» – компания, предоставляющая сервисы агрегатора такси, доставки еды и продуктов, а также мобильные приложения к ним. К сервису агрегатора такси подключено более 3000 сертифицированных таксопарков по всей России.

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