Пользователи сервиса «Логистика» в «Контуре» смогут обмениваться путевыми листами

ФНС утвердила формат электронных путевых листов. Сервис «Логистика» поддержит новый формат и предоставит возможность пользователям перевести документы в цифровой вид. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С 1 марта 2023 г. начал действовать новый порядок формирования путевых листов. Теперь участники коммерческих грузоперевозок могут формировать их в электронном виде. В связи с этим налоговая служба разработала требования к файлам обмена документа и утвердила их в приказе от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@, который вступает в силу с 11 марта 2023 г.

Электронный путевой лист (ЭПЛ) состоит из шести файлов обмена (титулов). Ответственные сотрудники должны подписать каждый из них квалифицированной электронной подписью или неквалифицированной подписью «Госключа».

Схема работы с ЭПЛ схожа с порядком обмена электронными транспортными накладными. Четыре обязательных титула путевого листа оформляют перед началом рейса, подписывают и отправляют в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) через аккредитованного оператора ИС ЭПД. Система в ответ присылает QR-код, который содержит данные путевого листа. Такой QR-код водитель может предъявить сотрудникам ГИБДД при проверке на дороге. Остальные файлы обмена формируют после завершения рейса.

Все титулы оформляет перевозчик — собственник (владелец) транспортного средства или арендодатель, который предоставляет в аренду транспортное средство с экипажем. Титулы о результатах предрейсового и послерейсового медосмотра может подписывать также сторонняя медицинская организация.

Павел Коптелов, руководитель продукта «Логистика» в «Контуре»: «Теперь, после утверждения формата, мы сможем доработать сервис, чтобы пользователи обменивались путевыми листами онлайн. В 2022 г. государство подготовило нормативную базу для электронной транспортной накладной, сопроводительной ведомости и заказ-наряда. После этого мы добавили в сервис “Логистика” возможность работать с ними. С появлением новых типов электронных документов участники коммерческих грузоперевозок смогут повысить уровень автоматизации логистических процессов, сэкономить время на обмен данными и сократить расходы на бумагу».

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Кроме формата ЭПЛ, налоговое ведомство утвердило форматы еще двух электронных перевозочных документов: заказа-заявки и договора фрахтования. В сервисе «Логистика» можно будет обмениваться всеми перевозочными документами, по которым сформирована нормативная база.

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