Разделы

Цифровизация Ритейл Логистика
|

Пользователи сервиса «Логистика» в «Контуре» смогут обмениваться путевыми листами

ФНС утвердила формат электронных путевых листов. Сервис «Логистика» поддержит новый формат и предоставит возможность пользователям перевести документы в цифровой вид. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

С 1 марта 2023 г. начал действовать новый порядок формирования путевых листов. Теперь участники коммерческих грузоперевозок могут формировать их в электронном виде. В связи с этим налоговая служба разработала требования к файлам обмена документа и утвердила их в приказе от 17.02.2023 № ЕД-7-26/116@, который вступает в силу с 11 марта 2023 г.

Электронный путевой лист (ЭПЛ) состоит из шести файлов обмена (титулов). Ответственные сотрудники должны подписать каждый из них квалифицированной электронной подписью или неквалифицированной подписью «Госключа».

Схема работы с ЭПЛ схожа с порядком обмена электронными транспортными накладными. Четыре обязательных титула путевого листа оформляют перед началом рейса, подписывают и отправляют в государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) через аккредитованного оператора ИС ЭПД. Система в ответ присылает QR-код, который содержит данные путевого листа. Такой QR-код водитель может предъявить сотрудникам ГИБДД при проверке на дороге. Остальные файлы обмена формируют после завершения рейса.

Все титулы оформляет перевозчик — собственник (владелец) транспортного средства или арендодатель, который предоставляет в аренду транспортное средство с экипажем. Титулы о результатах предрейсового и послерейсового медосмотра может подписывать также сторонняя медицинская организация.

Павел Коптелов, руководитель продукта «Логистика» в «Контуре»: «Теперь, после утверждения формата, мы сможем доработать сервис, чтобы пользователи обменивались путевыми листами онлайн. В 2022 г. государство подготовило нормативную базу для электронной транспортной накладной, сопроводительной ведомости и заказ-наряда. После этого мы добавили в сервис “Логистика” возможность работать с ними. С появлением новых типов электронных документов участники коммерческих грузоперевозок смогут повысить уровень автоматизации логистических процессов, сэкономить время на обмен данными и сократить расходы на бумагу».

Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: есть ли смысл переходить на гиперконвергентные решения?
Импортозамещение

Кроме формата ЭПЛ, налоговое ведомство утвердило форматы еще двух электронных перевозочных документов: заказа-заявки и договора фрахтования. В сервисе «Логистика» можно будет обмениваться всеми перевозочными документами, по которым сформирована нормативная база.

***

«Контур» — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Дочка» Kraftway сэкономила 160 миллионов МВД, поставив ПК для работы с гостайной

Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews

Суд постановил ИТ-компании платить 100 тыс. за каждую просрочку обслуживания ИС МВД и снизил сумму штрафа в 270 раз

Конференция CNews «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023» состоится 21 марта

Как происходит импортозамещение на рынке ИБ

«Росатом» запускает гигантский проект по переводу хранилища данных на российское ПО и PostgreSQL

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автоматические стайлеры: выбор ZOOM

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще