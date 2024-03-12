«Диасофт» выводит на рынок систему электронного документооборота

Компания «Диасофт» представляет систему электронного документооборота (СЭД), разработанную в микросервисной архитектуре на базе единой цифровой платформы Digital Q.UP. Система настраивается с помощью no-code инструментов, что позволяет реагировать на изменения законодательства в области электронного документооборота и решить задачу импортозамещения зарубежных систем. Микросервисная архитектура СЭД дает возможность масштабирования на любое количество филиалов и подразделений организации из любой сферы экономики. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Система охватывает делопроизводство, кадровый электронный документооборот и юридически значимый документооборот.

Возможности СЭД от «Диасофт»

Гибкая и быстрая настройка в режиме no-code. С помощью no-code инструментов бизнес-пользователи настраивают маршрут согласования документов, организационную структуру, соответствие электронных подписей конкретному типу документов и т.д. Таким образом, для изменений в системе не требуются навыки программирования или обращение к вендору.

Универсальный бизнес-процесс для обработки электронных документов настраивается с помощью инструментов технологической платформы Digital Q.BPM.

Автоматическое назначение задач. Поскольку в системе настраивается организационная структура и ролевые модели, задачи автоматически назначаются на согласование и подписание соответствующим сотрудникам. Уведомления и пользовательские задания назначаются в зависимости от статуса обработки документов.

Настройка любых типов документов. Система позволяет настраивать и унифицировать любые типы электронных документов, например, приказы, распоряжения, заявления, бухгалтерские и другие внутренние документы организации. Бизнес-пользователю доступны преднастроенные шаблоны, которые можно сразу отредактировать в интерфейсе СЭД, отправить на согласование и добавить примечания при необходимости.

Поддержка всех видов подписей. СЭД от «Диасофт» поддерживает несколько видов подписей: простую электронную подпись (ПЭП), усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) и усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Каждую из них можно настроить, в том числе цвет, шрифт, количество реквизитов. УКЭП формируется с помощью «КриптоПРО».

Хранение документов. Электронный архив может быть организован с помощью файлового хранилища, также документы могут храниться в базе данных.

Наглядная отчетность. Отчетность по делопроизводству формируется с помощью инструментов технологической платформы для визуализации Digital Q.Sensor. Пользователь может создать дашборды и отследить, насколько эффективно обрабатываются те или иные документы, где именно тормозится бизнес-процесс.

Масштабирование. Система может масштабироваться на группу компаний любого размера. Все они будут работать в едином пространстве по единым стандартам с разграничением прав доступа.

Надежность. Микросервисная архитектура СЭД обеспечивает не только легкость настройки и масштабирования, но и отказоустойчивость и бесперебойность работы. Микросервисы работают независимо друг от друга, отказ одного из них не повлияет на работоспособность остальных компонентов системы. Реализация СЭД в микросервисной архитектуре позволяет ограничить доступ к компонентам системы и управлять правами доступа к ним.

Обмен документами с другими организациями. СЭД от компании «Диасофт» интегрирован с системой «Контур.Диадок» для подписания электронных документов между организациями.

Таким образом, система электронного документооборота от «Диасофт» предоставляет широкие возможности для настройки в режиме no-code, что позволяет адаптировать ее под потребности организации из любой сферы экономики и решить задачу импортозамещения зарубежной СЭД.