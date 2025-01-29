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Кофанов Александр



29.01.2025 Rently оцифровал оформление аренды автомобилей в России 1
01.10.2024 Исследование Sign.Me: каждый второй россиянин пользуется электронной подписью 1
12.03.2024 ИT-компания Sign.Me и швейное производство Sew Dept реализовали новый экологический проект 1
08.11.2023 Сервис Sign.Me запустил оформление электронной подписи без визита в удостоверяющий центр 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кофанов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Rently - Рентли 2 1
АйТи Мониторинг - IT Monitoring 4 1
Sew Dept 1 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1217 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3829 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24183 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4489 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7581 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4224 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1011 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4704 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24159 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4767 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10988 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 773 1
Оцифровка - Digitization 4548 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6967 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 328 1
ЭЦП МЭП - Мобильная электронная подпись - Усиленная квалифицированная электронная подпись - Mobile ID - Мобильный ID - Услуга мобильного оператора идентификация и подтверждения цифровой подписью электронных документов и услуг 53 1
ЭЦП УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись 292 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12194 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12761 1
Ростелеком - Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 11 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5190 1
Кулик Олеся 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144512 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17399 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51105 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4006 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1206 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13531 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6978 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6136 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 364 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1564 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1734 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4153 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 884 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9953 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5115 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4803 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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