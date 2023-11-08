Сервис Sign.Me запустил оформление электронной подписи без визита в удостоверяющий центр

Сервис Sign.Me добавил возможность получения юридически значимой мобильной электронной подписи (ЭП) онлайн за несколько минут. Все, что требуется от пользователя, – это иметь верифицированную учетную запись на «Госуслугах» и смартфон. Личность заявителя подтверждается через «Единую систему идентификации и авторизации» (ЕСИА). Такой способ подходит для выпуска усиленной неквалифицированной электронной подписи (НЭП). Об этом CNews сообщили представители Sign.Me.

В России сертификат НЭП может выдаваться только после идентификации личности заявителя удостоверяющим центром (УЦ). Федеральный закон «Об электронной подписи» предполагает два вида идентификации при выпуске НЭП: очную и с помощью ЕСИА. В первом случае сертификат выдается только после визита в удостоверяющий центр, а во втором – сразу после подтверждения через «Госуслуги», нужна лишь верифицированная учетная запись, которая есть у порядка 70% жителей России. Использование государственной инфраструктуры идентификации не только ускоряет процесс получения подписи, но и является дополнительным гарантом безопасности для всех участников документооборота, сводя к нулю вероятность использования поддельных документов и иных мошеннических схем.

Чтобы получить усиленную электронную подпись без личного визита в удостоверяющий центр, достаточно установить приложение Sign.Me и подтвердить выпуск сертификата ЭП с помощью «Госуслуг». Это занимает около трех минут, после чего можно сразу подписать документ любого формата и отправить его прямо из приложения по электронной почте или в мессенджеры.

Александр Кофанов, генеральный директор Sign.Me: «Наша задача – создавать продукты, которые делают жизнь людей лучше и помогают любому бизнесу быть в авангарде цифровизации. Это было бы намного сложнее без благоприятной среды, созданной государством. Развитые государственные цифровые сервисы и прогрессивная регуляторная политика позволяют бизнесу запускать по-настоящему удобные решения для всего населения. Выигрывают от этого все: общество, государство и бизнес. Наш новый продукт – отличный пример такой синергии. Мы как ИТ-компания создаем удобный сервис, а благодаря ЕСИА его может применять действительно большое количество людей и организаций».

Усиленная неквалифицированная электронная подпись создается с помощью криптографических операций и обладает высокой степенью защиты. Она позволяет подтвердить, кто именно подписал документ, а также удостовериться, что после подписания документ не менялся. НЭП подходит для договоров аренды, кадровых документов, договоров услуг, закрывающих документов, документов для страховых компаний и др. Исключения составляют лишь некоторые виды документов: например, счет-фактура, договор купли-продажи недвижимости или автомобиля и договор связи при получении сим-карты удаленно. Это делает такой вид подписи универсальным: он подойдет как физлицам, так и предпринимателям. Для последних в Sign.Me доступен гибкий тариф, при котором у компании есть возможность оплатить выпуск подписей для своих клиентов и, таким образом, оцифровать весь внешний документооборот, сделав его комфортным для конечных потребителей.

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Sign.Me предоставляет не только саму возможность подписания документов ЭП, но и большое количество интерфейсов, которые делают ее использование доступным каждому. Чтобы подписать документ, его не обязательно скачивать или загружать в отдельную папку: пользователь может отправить файл на подпись прямо из мессенджера или почтового клиента. Если документ находится на ПК или планшете, пользователю не придется пересылать его в приложение вручную: его можно загрузить в личный кабинет в веб-версии и зайти в Sign.Me на смартфоне, только чтобы поставить подпись. Отправить подписанный документ можно любому человеку из списка контактов или по номеру телефона, а также в мессенджеры, электронную почту и даже сообщением в соцсетях. Подписанные документы сохраняются в приложении, их также можно скачать в удобную папку в смартфоне.

Получить мобильную электронную подпись Sign.Me посредством личной идентификации в удостоверяющем центре по-прежнему возможно. Этот способ подойдет для оформления НЭП пользователями, у которых нет подтвержденной учетной записи на «Госуслугах», а также тем, кому необходима квалифицированная электронная подпись (КЭП).

Sign.Me реализует выпуск неквалифицированных сертификатов с подтверждением через ЕСИА совместно с партнером, который выполняет роль удостоверяющего центра, – ООО «Айти мониторинг». Эта компания также является аккредитованным УЦ и занимается выпуском квалифицированных сертификатов.