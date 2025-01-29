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Ростелеком Sign.Me Сайн.Клик

Ростелеком - Sign.Me - Сайн.Клик

Сервис Сайн.Клик позволяет подписывать документы усиленной электронной подписью в 1 клик. Сервис помогает компаниям  обмениваться документами с клиентами и сотрудниками онлайн. Работа Сайн.Клика полностью соответствует 63-ФЗ «Об электронной подписи».

В Сайн.Клике реализован клиентский сценарий, аналогичный сервисам простой электронной подписи (ПЭП). Для получения электронной подписи не нужно никуда ехать, заполнять заявки и даже скачивать мобильное приложение. Для отправки документа на подпись достаточно знать ФИО и номер телефона контрагента, а для подписания – перейти по ссылке и подтвердить подписание. Ключи электронной подписи в таком случае создаются в момент подписания и шифруют конкретный документ. Однако в отличие от сервисов ПЭП, документ в Сайн.Клике подписывается усиленной электронной подписью с криптозащитой (УНЭП). Такую ЭП невозможно взломать или сфальсифицировать, а подписанные документы будут защищены от подделки и односторонних правок.


29.01.2025 Rently оцифровал оформление аренды автомобилей в России 1
17.04.2024 Российская ИТ-компания Sign.Me запустила новый сервис электронного подписания документов «Сайн.Клик» 3

Публикаций - 2, упоминаний - 4

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Rently - Рентли 2 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27480 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66168 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50549 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10201 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 812 1
ЭЦП УНЭП - Усиленная неквалифицированная электронная подпись 62 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2071 1
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11147 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12538 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3829 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3859 1
Ростелеком - Sign.Me - онлайн-сервис ЭЦП 11 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48068 1
Федеральный закон 1-ФЗ, 63-ФЗ - Об электронной цифровой подписи (ЭЦП) 386 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 504 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5835 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6406 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5362 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337350, в очереди разбора - 771957.
Создано именных указателей - 167119.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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