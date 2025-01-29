Ростелеком Sign.Me Сайн.Клик
Сервис Сайн.Клик позволяет подписывать документы усиленной электронной подписью в 1 клик. Сервис помогает компаниям обмениваться документами с клиентами и сотрудниками онлайн. Работа Сайн.Клика полностью соответствует 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В Сайн.Клике реализован клиентский сценарий, аналогичный сервисам простой электронной подписи (ПЭП). Для получения электронной подписи не нужно никуда ехать, заполнять заявки и даже скачивать мобильное приложение. Для отправки документа на подпись достаточно знать ФИО и номер телефона контрагента, а для подписания – перейти по ссылке и подтвердить подписание. Ключи электронной подписи в таком случае создаются в момент подписания и шифруют конкретный документ. Однако в отличие от сервисов ПЭП, документ в Сайн.Клике подписывается усиленной электронной подписью с криптозащитой (УНЭП). Такую ЭП невозможно взломать или сфальсифицировать, а подписанные документы будут защищены от подделки и односторонних правок.
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