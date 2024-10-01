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Исследование Sign.Me: каждый второй россиянин пользуется электронной подписью

Российская ИТ-компании Sign.Me провела опрос о применении электронной подписи (ЭП). Выяснилось, что 50% россиян в возрасте от 18 лет пользуются электронной подписью.

Среди молодежи до 35 лет работают с электронной подписью 57%, в то время как люди от 36 лет и старше используют ЭП лишь немногим реже – показатель достигает 40%. Это может быть связано со всеобщим трендом на цифровизацию. Например, с 2015 г. Росреестр принимает документы для государственной регистрации прав на недвижимость в электронном виде, c 2022 г. все компании и ИП должны предоставлять статистическую отчетность в Росстат также электронно, а сдача бухгалтерской отчетности c 2022 г. на бумажном носителе невозможна. Обновления законодательства влекут за собой не только изменения в B2G- и B2B-сегментах, но и в отношениях бизнеса с физлицами (B2C): люди регулярно заключают договоры аренды или оказания услуг, подписывают согласие на обработку персональных данных. Несмотря на распространенное мнение, что технологии предназначены для молодых и что старшему поколению сложно в них разобраться, статистически различия в готовности использовать ЭП оказались небольшими.

В ходе исследования удалось выявить должности и профессии, которые чаще всего подписывают документы электронно. Больше других ЭП используют генеральные директора и топ-менеджеры – 82% опрошенных. Также электронная подпись есть у 73% бухгалтеров и у 61% индивидуальных предпринимателей. Цифровизации во всех этих случаях способствует государство: люди данных профессий получают ЭП для открытия юрлица или ИП, используют ее для подачи отчетности в госорганы. 70% ИТ-специалистов также выбирают вести документооборот в электронном виде. Такой подход ускоряет коммуникацию и позволяет сделать процессы более эффективными.

Самые популярные сферы, работники которых чаще всего подписывают документы электронно – банковская (64%), автомобильно-логистическая (63%), сфера недвижимости (60%). Когда мы говорили о профессиях, ЭДО был связан с B2G-взаимодействием, где цифровизация давно стала нормой. Но в контексте сфер деятельности документооборот происходит в сегменте B2C. Это относительно новое направление, которое еще формируется, но уже показывает быстрый рост.

Можно выделить 2 причины динамичного развития ЭДО в B2C: появление сервисов, которые помогают вести документооборот с физлицами; быстрое и существенное повышение эффективности бизнеса, связанное с переводом большого потока физлиц на электронное подписание документов: экономия времени, денег, упрощение логистики документов и отсутствие затрат на архивное хранение бумаги.

В других сферах – гостиничной, медицинской, ресейле, производстве, спорте – уровень цифровизации в среднем составляет более 50%.

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Бизнес

В Sign.Me связывают рост интереса к электронному подписанию документов с законодательными инициативами и желанием бизнеса и простых потребителей сэкономить время на подписание документов от руки. Бизнесу нужно оказывать услуги не только качественно, но и быстро, удобно, обеспечивая максимально простой клиентский путь. Чтобы начать сотрудничество, необходимо заключить договор. Ни у компании, ни у клиента нет времени ждать курьера с бумагами, отправлять документы по почте, стоять в пробках ради пары подписей. В таком случае помогает электронный документооборот, который также повышает доверие потребителя.

Главным преимуществом электронной подписи 30% респондентов считают скорость, и еще 30% – возможность подписания документов онлайн. Экономию как преимущество ЭП выделили 20%. В исследовании приняли участие более 1 тыс. респондентов, те из них, кто не использует электронную подпись, отмечали свои опасения в части кражи ЭП, отсутствия знаний о сервисах, сложность применения. Чтобы предотвратить эти риски, необходимо использовать усиленные виды электронной подписи, которые создаются при помощи средств криптографической защиты информации (СКЗИ). Криптографию не может взломать ни компьютер – ему потребуется 10 тыс. лет для подбора всех возможных комбинаций, ни тем более человек. Пользоваться ЭП так же просто, как любым приложением в смартфоне, а подписывать документы можно в один клик – быстрее, чем подписать от руки.

«Цифровизация проникает во все сферы нашей жизни, и этот тренд будет только расти. Государство популяризирует технологии, бизнес оцифровывает процессы, даже более консервативно настроенные люди проявляют интерес к ЭП. Все возражения, связанные с использованием ЭП, будут постепенно устраняться, когда люди начнут применять технологии, поймут их и привыкнут. В свое время и к банковским картам тоже было недоверие, а сейчас сложно встретить человека, у которого их нет. Совсем скоро все компании и физлица перейдут на электронное подписание документов», – отметил основатель и CEO Sign.Me Александр Кофанов.

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