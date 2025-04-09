В «ОАК-Ресурс» внедрили систему Directum HR Pro в изолированном контуре

Сотрудники ИТ-компании «ОАК-Ресурс», работающей в закрытом контуре, теперь оформляют и подписывают документы в электронном виде через личный кабинет. В результате внедрения в организации на 60% снизили затраты на бумажные документы. Проект реализовала компания Tanais, партнер Directum. Об этом CNews сообщили представители Directum.

В «ОАК-Ресурс» внедрили систему для управления кадровыми процессами и документами Directum HR Pro. Работа ведется в закрытом контуре — без выхода в сеть Интернет.

Сотрудники компании подписывают заявления в личном кабинете Directum HR Pro усиленной неквалифицированной электронной подписью (УНЭП) — всего к нему подключили 1000 сотрудников. По итогам проекта в компании ускорили и упростили процессы оформления и контроля заявлений, на 60% сократили затраты на бумажные носители.

«Благодаря проекту наша команда получила полезный опыт в общении со службой безопасности заказчика, а также с экспертами по информационной безопасности вендора. Совместными усилиями нам удалось выработать оптимальное решение для настройки личного кабинета HR Pro в специфических условиях», – сказала Ольга Окунева, руководитель проекта, Tanais.

В рамках внедрения системы специалисты компании Tanais настроили уникальные для заказчика формы документов. Разделили заявления по видам и для каждого с помощью no-code выстроили маршруты обработки: добавили условия, дополнительные этапы согласования и проверки. Для руководителей подразделений реализовали возможность оформлять заявления сразу на нескольких сотрудников одновременно. Для упрощения и повышения удобства работы сотрудников кадровой службы наладили бесшовную интеграцию между Directum HR Pro и «1С:ЗУП».