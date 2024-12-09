Портал госуслуг Подмосковья поможет проверить газовое оборудование

Теперь жители Подмосковья могут заключить договор технического обслуживания газового оборудования на региональном портале госуслуг. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«На портале госуслуг Подмосковья можно онлайн подать заявление на заключение договора техобслуживания газового оборудования и подписать его с помощью «Госключа». Если у пользователя нет электронной цифровой подписи, ее можно оформить прямо во время заполнения заявки. Для этого в электронной форме предусмотрен переход на страницу с полной информацией по созданию ЭЦП и необходимыми ссылками», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Жильцам многоквартирных и частных домов нельзя самостоятельно проверять и ремонтировать газовые плиты, колонки и котлы. Эти работы должны выполнять специализированные организации. Для этого собственнику или арендатору жилья нужно заключить с такой организацией договор.

Для жителей Подмосковья услуга «Заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования на региональном портале» предоставляется бесплатно на региональном портале в разделе «Дом и ЖКХ» – «Операции с недвижимостью».

В течение 10 рабочих дней после подачи электронного заявления договор на техническое обслуживание поступает в личный кабинет заявителя. Его требуется подписать с помощью электронной цифровой подписи. Сформировать усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП) можно бесплатно в мобильном приложении «Госключ».