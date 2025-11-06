Сбербанк перевел подписание договора банковского обслуживания в онлайн

Теперь новые клиенты Сбербанка могут оформить заказ банковской карты и подписать договор банковского обслуживания дистанционно, прямо через мобильное приложение «Госключ», используя усиленную неквалифицированную электронную подпись (УНЭП). Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Ранее договор банковского обслуживания (ДБО), дающий клиентам доступ ко всем банковским услугам и продуктам, всегда оформлялся вручную на бумажном носителе. Сейчас клиенты могут полностью отказаться от оформления документов на бумаге: достаточно сделать заказ на сайте банка, подписать заявление цифровой подписью через «Госключ» и выбрать удобный способ получения карты.

Усиленная неквалифицированная электронная подпись (УНЭП) является наиболее распространенным и удобным способом удаленного подписания юридически значимых документов. Она соответствует требованиям российского законодательства и широко применяется сегодня в различных сферах — ее уже использует около 20 млн человек по всей стране.

Антон Золотухин, директор дивизиона развития цифрового профиля клиента Сбербанка: «Мы стремимся сделать обслуживание максимально удобным и современным для наших клиентов. Электронное подписание договора банковского обслуживания с использованием "Госключа" и УНЭП — это шаг к полному отказу от бумаги и новым стандартам дистанционного взаимодействия клиента с банком».