Росреестр и «ДОМ.РФ» ускорили работу банков с электронными закладными

Росреестр и «ДОМ.РФ» усовершенствовали сервис по оформлению электронных закладных, которые используются при заключении ипотечных сделок. Результат совместных усилий - более оперативная работа банков с новой технологией, которая способствует развитию рынка ипотеки.

Специальный сервис был разработан ДОМ.РФ совместно с Росреестром в целях практической реализации закона о внедрении электронных закладных, которые с 1 июля 2018 года могут использоваться наравне с документарными. С его помощью электронная закладная из банка поступает в Росреестр, где она заполняется, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) и затем направляется в депозитарий банка, где хранится до полного погашения ипотечного кредита.

В ходе работ по модернизации сервиса удалось кратно увеличить скорость обработки электронных закладных на стороне регистратора, что позволяет быстрее регистрировать права на ипотеку, а процесс передачи данных в депозитарии сократился с нескольких дней до нескольких минут. Также появилась возможность вносить изменения в электронные закладные и система защиты от ошибок при заполнении, доработан интерфейс.

«Приоритет работы Росреестра - повышение качества предоставления услуг гражданам, чтобы люди могли оформлять недвижимость удобно и быстро. Благодаря механизму по переводу рынка ипотеки в цифровой формат количество таких сделок увеличилось до 50%, что в 5 раз выше показателя на начало 2020 года. До конца года планируем довести этот показатель до 60%. Проведенная совместно с ДОМ.РФ работа обеспечит технологичность процессов по обработке электронных закладных и в целом повлияет на сокращение сроков регистрации прав по ипотеке», - заявила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова.

«ДОМ.РФ как Институт развития всегда нацелен на решение задач в интересах граждан и бизнеса через цифровизацию. В прошлом году кратно выросли объемы электронной ипотеки, нагрузка на каналы увеличилась. Благодаря модернизации сервиса, по сути, совместно с командой Росреестра удалось перезапустить процесс выдачи электронных закладных, сделать его прозрачным и понятным. Таким образом, мы стимулируем банки к более активному использованию технологии и создаем условия для выхода на этот рынок новых игроков», - отметил управляющий директор ДОМ.РФ по цифровой трансформации Николай Козак.

Крупнейшие российские банки положительно оценили результаты проведенной работы и планируют активнее наращивать объемы выдачи ипотечных кредитов, масштабировать технологию на все регионы присутствия. Росреестр совместно с ДОМ.РФ оказывает методологическую и техническую помощь банкам при запуске и дальнейшей обработке электронных закладных.