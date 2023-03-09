Банк России включил «Мастерчейн» в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА

Компания Мастерчейн (ООО «Системы распределенного реестра») получила статус оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на собственной блокчейн-платформе, входящей в реестр отечественного ПО. Компания предоставит рынку площадку для выпуска ЦФА, а также лицензионное ПО для организации работы будущих операторов информационной системы.

В ближайшее время «Мастерчейн» допустит к своей платформе клиентов для выпуска и торговли ЦФА. Компания также рассматривает возможность подключения внешних агентов и брокеров для привлечения еще большего числа эмитентов и инвесторов.

На первом этапе компания будет выпускать цифровые финансовые активы на право денежного требования, которые могут структурироваться либо как облигации (без привязки к активам), либо как структурные инструменты с привязкой к любым видам активов. В последующих релизах будут реализованы остальные виды ЦФА: гибридные, на долю в непубличном акционерном обществе и права требования по эмиссионным ценным бумагам.

«Мастерчейн» уже имеет ряд договоренностей о выпуске ЦФА с российскими компаниями. Среди них — «ВТБ факторинг», где базовым активом для ЦФА выступит портфель обязательств, уступленных в адрес фактора, и девелопер «Джи-групп», который планирует выпустить на платформе «Мастерчейн» ЦФА с привязкой к стоимости квадратного метра строящегося жилья.

«Банк России включил в реестр операторов информационных систем компанию «Мастерчейн». Это должно создать дополнительный стимул для развития рынка цифровых финансовых активов в России. На наш взгляд, компания «Мастерчейн» обладает компетенциями, необходимыми для того, чтобы предложить рынку оригинальную блокчейн-платформу для широкого круга эмитентов ЦФА и расширить продуктовую линейку базовых активов для цифровизации», — отметил Дмитрий Ищенко, заместитель генерального директора ассоциации «Финтех», член совета директоров компании «Мастерчейн».

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«Мы давно обсуждали с коллегами из «Мастерчейн» возможность выпуска ЦФА с привязкой к рыночной стоимости квадратного метра в жилых комплексах компании или рентного дохода с коммерческой площади наших торговых центров. Считаем, что этот продукт востребован на рынке. С помощью площадки «Мастерчейн» мы сможем предложить российским инвесторам совершенно новый инвестиционный продукт, соединяющий инновационный финансовый инструмент ЦФА с real estate», — отметил директор по ЦФА компании «Джи-групп» Алексей Фатхудинов.

«Отличительная черта «Мастерчейн» в том, что мы единственный оператор информационной системы, который разрабатывает информационные системы ЦФА для других участников рынка. Собственная экспертиза в ЦФА позволяет также осуществлять консалтинг в процессе создания оператора ЦФА», — сказал Иван Оперчук, генеральный директор компании «Мастерчейн».

Платформа ЦФА, с которой компания прошла аудит в Банке России, доступна будущим операторам информационной системы в качестве лицензионного программного обеспечения. «Мастерчейн» уже заключила первые сделки по продаже платформы, ведутся переговоры с другими игроками рынка.