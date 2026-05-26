До глобального охвата Земли сетью Starlink остались считанные запуски

Компания спутниковой связи Илона Маска Starlink собирается сделать жителей всей планеты своими клиентами. На орбиту она уже запустила 10,4 тыс. спутников. Для охвата всего земного шара не хватает еще около 1,5 тыс.



Спутниковая группировка SpaceX

Орбитальная группировка глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink превысила 10,4 тыс. действующих спутников, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании-разработчика SpaceX.

С начала 2026 г. 47 ракет Falcon 9 вывели на орбиту более 1,1 тыс. спутников Starlink.

SpaceX развивает этот проект с мая 2019 г. За это время было запущено более 12 тыс. интернет-спутников, часть из которых вышла из строя или сошла с орбиты.

Планы по охвату всей планеты

SpaceX планирует создать полномасштабную сеть, которая позволит предоставлять широкополосный доступ в интернет в любом уголке планеты. Для этого ей нужна группировка из 12 тыс. аппаратов. Общая сумма инвестиций в реализацию такого проекта оценивается в $10 млрд.

SpaceX / unsplash.com Спутники связи Starlink уже покрывают 160 стран и территорий мира

На данный момент у Starlink насчитывается более 10 млн активных клиентов. Сеть покрывает 160 стран и территорий мира.

Свой 10-тысячный действующий спутник компания запустила 17 марта 2026 г., спустя почти семь лет после начала создания группировки. Об этом писал портал space.com. Это был 378-й запуск Starlink в истории компании.

Согласно опубликованному 9 января 2026 г. постановлению Федеральной комиссии по связи США, SpaceX разрешили увеличить число спутников Starlink до 19,4 тыс., а также перевести их на более низкую околоземную орбиту. В запросе SpaceX было указано изначально 22 тыс. спутников Starlink.

Конкуренты Starlink

Группировка международного интернет-провайдера Starlink, принадлежащего компании SpaceX миллиардера Илона Маска (Elon Musk), является пока крупнейшей в мире.

Второй по величине группировкой управляет Eutelsat — 34 традиционных геостационарных спутника и более 600 спутников на низкой околоземной орбите. Великобритания и Франция планируют вложить в этого европейского оператора 1,5 млрд евро, чтобы не зависеть от американской Starlink.

Самые масштабные планы — у Китая. Китайские проекты CTC-1 и CTC-2 планируют запустить рекордное количество аппаратов на низкую околоземную орбиту в 2026 г. Уже есть заявки на 200 тыс. спутников.

Россия тоже подключилась к гонке за создание высокоскоростного интернета с использованием низкоорбитальных спутников Земли. В марте 2026 г. состоялся первый пакетный запуск 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи широкополосного доступа в интернет «Рассвет» российской аэрокосмической компании «Бюро 1440» (входит в «ИКС Холдинг»).

В США со Starlink пытается конкурировать Blue Origin Джеффа Безоса (Jeff Bezos), которая анонсировала проект спутниковой связи TeraWave с 5,408 тыс. оптически соединенных спутников и обещала, что он станет самым быстрым в мире — до 6 ТБ/с по оптическому каналу (по радиоканалу — до 144 ГБ/с, причем как на скачивание, так и на отдачу). Свою группировку создает Amazon. Она называется Leo и насчитывает пока чуть более 200 низкоорбитальных спутников связи.