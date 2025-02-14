Принадлежащая главе Amazon космическая компания Blue Origin уволит каждого десятого сотрудника

Космическая компания Blue Origin планирует сократить численность своего персонала на 10%. Решение о сокращении рабочих мест является частью более широкой стратегии по снижению расходов, оптимизации управленческого состава и перенаправлению ресурсов на увеличение частоты запусков ракет.

Сокращение штата

Космическая компания Blue Origin объявила своим сотрудникам о массовом сокращении штата, пишет Reuters. Увольнения могут затронуть сотни сотрудников, в некоторых прогнозах их число превышает тысячу.

Компания Blue Origin принадлежит основателю Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos). Американская компания, ведущая в мире по выручке и рыночной капитализации на рынках электронной коммерции и облачных вычислений. В феврале 2021 г. представители Amazon объявили, что основатель компании покинет пост генерального директора, оставшись председателем совета директоров. Безос продолжит участвовать в важных проектах компании Amazon, но также намерен больше времени уделять своему благотворительному фонду Bezos Earth Fund, газете The Washington Post, фонду Amazon Day 1 Fund и аэрокосмической компании Blue Origin.

Генеральный директор космической компании Blue Origin Дэйв Лимп (Dave Limp) объявил о грядущем увольнении примерно 10% персонала. Шаг представляет собой масштабную реорганизацию, направленную на сокращение расходов и перераспределение ресурсов. Со слов источников Reuters в Blue Origin, компания стремится нарастить число запусков ракет.

Blue Origin Космическая компания Blue Origin сократит 10% персонала

Как говорится в письме главы компании Blue Origin, рост компании в последние годы привел к большей бюрократии и меньшей нацеленности на результат. К сожалению, это привело к ликвидации некоторых должностей в инженерном отделе, отделе исследований и разработок и управлении программами и проектами, а также к уменьшению количества уровней руководства.

На 14 февраля 2025 г. в Blue Origin работает более 10 тыс. человек, а увольнение коснется около тысячи сотрудников. Представители компании пока не прокомментировала ситуацию официально.

Лимп возглавил Blue Origin в 2023 г. после более чем десятилетней работы в Amazon. До его прихода развитие программы New Glenn тормозилось задержками, тогда как их конкурент - SpaceX, усиливал свои позиции на рынке коммерческих космических запусков.

Несмотря на первый успешный запуск New Glenn компании Blue Origin придется побороться за свое место в космической отрасли, где SpaceX Илона Маска (Elon Musk) доминирует в сфере запусков как спутников, так и пилотируемых миссий.

Старт развития компании Blue Origin

Изначально в команду Blue Origin вошел Джефф Безос и компьютерный эксперт Пабло Холма (Pablo Holma), изобретатель Уильям Хиллис (William Hillis) (придумал механические часы со сроком работы 10 тыс. лет), а также главный фанат космоса и юрист Amazon Алан Каплан (Alan Kaplan). Важным членом команды стал историк науки Джордж Даймон (Jamie Dimon) (его отец Фримен Даймен (Freeman Dimen) – один из создателей квантовой электродинамики).

Джефф Безос искал не просто инженеров – ему нужны были в хорошем понимании люди, которые смогут обойти существующие в государственных проектах ограничения. И первая команда Blue Origin должна была генерировать идеи – как сделать космические путешествия обычным делом, создав новый рынок.

Команда Blue Origin думала над тем, как можно заменить традиционный химический двигатель, который для длительных межпланетных путешествий не годится.

Цели руководства Blue Origin

Джефф Безос планирует превратить Луну в крупный центр тяжелой промышленности, чтобы сохранить таким образом ресурсы Земли. Об этом Безос сообщил журналисту Алану Бойлу (Alan Boyle) в 2018 г.

С целью реализации данного проекта компания Blue Origin предложила публично-частное партнерство Национальному управлению по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА). Также Безос подумывает о сотрудничестве по вопросу создания поселения на Луне с Европейским космическим агентством.

В рамках партнерства с НАСА глава Amazon намерен построить спускаемый аппарат, с помощью которого можно будет исследовать возможность организации производства и обеспечения условий для жизни человека на Луне. Аппарат сможет доставить на спутник Земли 5 тонн полезного груза, этого должно хватить для осуществления каких-то серьезных работ. При должной поддержке аппарат может начать работать уже к середине 2030 г.

Если космические агентства не согласятся помочь, то Blue Origin займется реализацией проекта в одиночку, отметил Безос, причем дело пойдет даже быстрее, чем в рамках партнерства. Он готов, если потребуется, самостоятельно создать всю необходимую инфраструктуру на Луне. «Случится одно из двух: или другие люди разделят мое видение, или у меня закончатся деньги», - заметил предприниматель, состояние которого оценивается Forbes более чем в $242,2 млрд на февраль 2025 г.

Контракт с НАСА

В 2023 г. компания Blue Origin выиграла желанный контракт НАСА для разработки посадочного модуля, который доставит астронавтов на поверхность Луны и обратно. Контракт с Blue Origin оценивается примерно в $3,4 млрд.

Космическая компания Blue Origin не единственная победительница. Она возглавляет команду, в которую также вошли компании Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic и Honeybee Robotics.

Blue Origin построит вторую систему: она должна составить конкуренцию SpaceX, которая разрабатывает другой модуль для НАСА. Со слов Безоса, для него большая честь участвовать в этом путешествии с НАСА по высадке астронавтов на Луну - на этот раз, чтобы остаться.