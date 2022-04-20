За специальные проекты Security Vision будет отвечать Дмитрий Еремеев

К команде Security Vision присоединился известный специалист в области информационной безопасности Дмитрий Еремеев.

Ранее в течение 8 лет Дмитрий занимался развитием взаимодействия с конечными заказчиками коммерческой дирекции компании «Код безопасности». Имеет обширный опыт реализации проектов в государственным организациях и космической отрасли, а также в Минцифры России. Входил в комиссию цифровой трансформации Минпромторга. Участвовал в запуске в промышленную эксплуатацию первой российской квантовой сети. На постоянной основе проходил повышение квалификации в области информационной безопасности, сетей и связи. До этого работал с ключевыми заказчиками Softline и занимался развитием новых продуктов в «Ростелекоме».

За специальные проекты Security Vision будет отвечать Дмитрий Еремеев

Дмитрий Еремеев сказал: «Считаю, что роботизация, машинное обучение и искусственный интеллект – это технологии практического применения и основа конкурентного преимущества, залог устойчивого развития. Будущее не просто за информацией, а за ее интерпретацией, трансформацией и принятием решений на основе ее разработки. Уже сейчас невозможно попасть в Индустрию 4.0 без современных средств цифрового управления. Решения Security Vision – развитые продукты, которые ощутимо помогают клиентам в задачах по автоматизации и роботизации. Они относятся к продуктам, используемым, согласно методике Gartner, заказчиками высшего уровня ИТ зрелости. Я рад возможности использовать свой опыт и знания для развития компании».

Security Vision – российская ИТ-платформа, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических функций оператора информационной безопасности. Является 100% российской разработкой и включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минцифры России. Имеет все необходимые для работы разрешительные лицензии ФСБ и ФСТЭК. Программные продукты на платформе Security Vision решают такие задачи как:

создание единого ситуационного центра кибербезопасности;

выявление атак и инцидентов кибербезопасности на ранних стадиях за счет анализа событий, поступающих от различных средств защиты информации;

консолидация оперативной информации и ее анализ в реальном времени для расследования инцидентов кибербезопасности и принятия управленческих решений;

сокращение времени реагирования за счет автоматизации ключевых процедур и сценариев реагирования, роботизации функций оператора информационной безопасности;

автоматическое обеспечение контроля соответствия требованиям регуляторов, национальным и международным стандартам.

Кроме того, данная программная платформа позволяет сэкономить тысячи человеко-часов ежегодно за счет автоматизации рутинных и повторяющихся действий при выполнении профильными подразделениями своих обязанностей и направлять сэкономленные ресурсы на совершенствование их профессиональных компетенций и развитие обеспечения информационной безопасности.

Security Vision сертифицирована ФСТЭК по 4 уровню доверия (сертификат соответствия ФСТЭК № 4194 от 19.12.2019) и может быть использована в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, в информационных системах общего пользования II класса.

Security Vision выполнена на уровне лучших мировых аналогов, получила широкое признание экспертного сообщества. Среди клиентов - Сбербанк, банк «Открытие», Альфа-Банк, Евраз, Черкизово, ФСО России, Газпромбанк, Почта России и многие другие государственные органы и коммерческие структуры. Обладатель 22 профессиональных наград, в том числе «За укрепление безопасности России», «Импортозамещение», «Продукт года», Национальная премия «Приоритет-2021».