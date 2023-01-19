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В Московском Политехе создадут центры реверс-инжиниринга и технологической поддержки

Центры реверс-инжиниринга и технологической поддержки планируют открыть в Московском политехническом университете в 2023 г. Проект реализуется в рамках программы «Приоритет 2030». Об этом CNews сообщили представители Московского Политеха.

Специалисты будут проводить исследования уже существующих технологий в сфере транспорта и на основе полученных данных создавать усовершенствованные модели.

К работе Центра реверс-инжиниринга (англ. reverse engineering – обратная разработка, обратное проектирование) будут привлечены ИТ-специалисты, материаловеды, эксперты по аддитивным технологиям, микроклимату, электрооборудованию, дизайнеры и др.

«Мы планируем открыть в вузе Центр технологической поддержки, что позволит целевым образом закупать оборудование и грамотно его эксплуатировать. В Центре будут оптимизироваться технологические процессы и разрабатываться программы для нового оборудования. Таким образом, мы унифицируем и улучшим качество производственных процессов», – сказал директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха Пабло Итурралде.

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Эксперт отметил, что в Московском Политехе создадут Центр коллективного пользования, чтобы на современном оборудовании можно было объединить специалистов из разных сфер. Также активно будет развиваться лаборатория VR-проектирования, в которой, в частности, занимаются созданием цифровых двойников.

В декабре 2022 г. Московский политехнический университет получил специальную часть гранта программы «Приоритет 2030» по треку «Отраслевое и (или) территориальное лидерство». В конкурсе вуз победил с проектом «Доступный электромобиль».

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