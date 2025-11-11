Разделы

МТС Exolve объявлена лучшей омниканальной платформой года на CNews Awards 2025

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, стал победителем в номинации «Управление омниканальными коммуникациями: платформа года» на CNews Awards 2025.

Церемония награждения состоялась 11 ноября в Москве и собрала ведущих представителей бизнеса, государственных структур, ИТ-компаний, а также независимых экспертов и аналитиков.

МТС Exolve получил награду за одноименную облачную платформу, которая позволяет компаниям быстро и гибко интегрировать голосовые и текстовые коммуникации в свои ИТ-системы. Решение обеспечивает единое управление всеми каналами связи, будь то звонки, SMS, мессенджеры, электронная почта, социальные сети и т.д.

Принимая награду от организаторов, генеральный директор МТС Exolve Рамиль Биккужин отметил: «МТС Exolve помогает бизнесу строить эффективные омниканальные стратегии и повышать качество клиентского сервиса на основе инновационных технологий, которые мы стремимся делать доступными для бизнеса любого масштаба. Сегодня омниканальность становится ключевым фактором успешного взаимодействия с клиентами. Премия CNews Awards — это признание вклада команды МТС Exolve в развитие цифровых коммуникаций в России».

CNews Awards — ежегодная премия, созданная для признания вклада компаний в развитие инновационной экономики и выявления лучших проектов в сфере высоких технологий, инноваций и цифровой трансформации.

