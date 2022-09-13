OneFactor запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения для обработки больших массивов данных

OneFactor, российский разработчик программного обеспечения, запустила в коммерческую эксплуатацию платформу машинного обучения (ML-платформу) для оптимизации ключевых бизнес-процессов на основе обработки больших массивов данных. С помощью ML-платформы аналитики могут строить модели для оценки рисков, сегментации клиентского портфеля и повышения качества услуг. Первыми пользователями платформы стали «Мегафон», Skyeng и «Авито», сообщили CNews в oneFactor. В настоящий момент идет тестирование ПО еще с несколькими заказчиками. OneFactor разработал ML-платформу еще в 2016 г. и использовал ее для запуска собственных готовых решений для различных индустрий – финтеха, ретейла, рынков рекламы и электронной коммерции, туризма. Сейчас к платформе может подключиться любая компания из разных сфер бизнеса. Программное обеспечение oneFactor включено в реестр отечественного ПО. Возможности платформы позволяют клиентам отказаться от использования ряда иностранного программного обеспечения.

В 2022 г. «Мегафон» и Skyeng начали использовать программное обеспечение компании oneFactor, которое работает на основе технологий машинного обучения. Итоги двух месяцев использования платформы показали значительный рост эффективности бизнес-процессов, удовлетворенности клиентов, а также существенную экономию издержек на операционных процессах. Кроме того, в течение месяца ПО проходило тестирование в «Авито», в рамках которого была построена модель для эффективного и оперативного предотвращения потенциально небезопасных регистраций на основании данных, подключенных к платформе.

Компания Skyeng использует ML-платформу oneFactor для построения персонализированных коммуникаций с пользователями и приоритизации поступающих лидов по вероятности оплаты. На платформе была построена модель, которая прошла обучение на результатах звонков по историческим данным компании. Модель позволяет спрогнозировать успешность звонка и определяет оптимальный скрипт для коммуникации с клиентом.

C помощью ML-платформы oneFactor аналитики «Мегафона» выявили кейсы в бизнес-модели сотового оператора, которые могли быть значительно оптимизированы за счет применения решений на основе больших данных (Big Data), например, предсказание лучшего времени для контакта с абонентом. Итоги работы показали значительный рост удовлетворенности клиентов.

ML-платформа oneFactor позволяет аналитикам получить готовый полный цикл разработки моделей машинного обучения: сбор внутренних и внешних данных в автоматическом режиме, обучение моделей, запуск в эксплуатацию (MLOps) и AutoML за минуты без помощи ИТ-служб, а также исполнение моделей в различных режимах, включающих обработку в реальном времени, батч и регулярный мониторинг.

Так, например, чтобы определить правильное время для контакта с клиентом, в платформу загружаются обезличенные данные абонентов сотового оператора с информацией об используемых ими услугах. Дальше происходит обучение модели с использованием алгоритмов, реализованных oneFactor. Также модель дополняется сторонними данными и в дальнейшем система сама рекомендует, в какой конкретно час лучше связаться с клиентом.

«Решающим для нас при выборе ML-платформы oneFactor для ряда real-time-кейсов стало быстрое внедрение, наличие готовых инструментов для моделирования, высокая производительность и качество решения в целом. Мы заявили для нашего проекта высокие требования – время исполнения запроса в реальном времени 500 мс при средней нагрузке не менее 300RPS (Requests Per Second, запросы в секунду). Платформа oneFactor позволяет выдерживать такие высокие значения скорости и производительности исполнения ML-моделей благодаря заложенной в архитектуру возможности легкого горизонтального масштабирования. Это позволило нам сделать сервис «Мегафона» еще более удобным для клиентов», – отметил Сергей Федорченко, директор по управлению корпоративными данными «Мегафона».

«Несмотря на наличие собственной команды и inhouse-инфраструктуры для машинного обучения и построения data driven-процессов, мы активно используем ML-платформу oneFactor. Это помогает нам в процессах привлечения новых клиентов, управления маркетинговыми кампаниями и для построения более релевантных персонализированных процессов под каждого пользователя наших продуктов», – сказала Ирина Бубнова, менеджер по продажам Skyeng.

«Сегодня сервисы, основанные на больших данных – это важный источник создания дополнительной ценности продукта и инструмент решения бизнес-задач, в том числе в рамках работы с безопасностью пользователей. Для нас важно работать проактивно, не давая нарушителям возможности получить доступ к платформе «Авито». Алгоритм на основе машинного интеллекта ежедневно анализирует до 8 млрд кликов, выявляя потенциально небезопасные действия пользователей и определяя невидимые связи между аккаунтами. Сотрудничество с oneFactor поможет нам продолжить развитие “умных” алгоритмов и оставаться одной из самых безопасных интернет-платформ на рынке», – отметил директор департамента Trust&Safety «Авито» Андрей Рыбинцев.

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Генеральный директор oneFactor Станислав Мурин сказал: «Продукты на основе больших данных являются одним из ключевых драйверов роста российской экономики. Для нас одной из ключевых задач компании является предоставление нашим партнерам высококачественного инструментария и экспертизы для решения задач бизнеса с помощью машинного обучения. И мы рады, что наши клиенты используют отечественные высокотехнологичные разработки для решения своих задач и задач своих пользователей».

Одна из компетенций oneFactor – создание продуктов на основе платформы машинного обучения с коротким временем вывода на рынок (time-to-market). Обученную модель можно использовать в работе уже через 30 минут после публикации. Клиенты компании могут приступить к промышленному моделированию уже на следующий день после заключения контракта. Так, например, аналитики «Мегафона» начали работу на следующий день после заключения контракта, а уже через день на платформе было порядка 2 млн промышленных запросов.

Платформа машинного обучения oneFactor предоставляется как PaaS (Platform as a Service), в стоимость лицензии включены все инфраструктурные ресурсы, что значительно экономит время и средства на покупку и развёртывание инфраструктуры. Наличие готовых инструментов значительно сокращает время начала работы с платформой.

Также на платформе есть необходимые инструменты контроля качества данных моделей, признаков и источников. На каждом этапе поставки данных и создания новых возможностей системы применяются алгоритмы, которые в случае выявления аномалий сигналят “alert” в систему мониторинга на стороне клиента. Качество данных контролируется как внутри oneFactor, так и в системах мониторинга «Мегафона», Skyeng и «Авито».

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Платформа oneFactor является отечественной разработкой и не зависит от решений иностранных поставщиков. Компоненты платформы внесены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО).

Простота интеграции, широкие возможности для моделирования, высокая производительность позволяют пользователям платформы отказаться от такого иностранного программного обеспечения как, например, SAS Enterprise Miner, SAS Real-time Decision Manager, IBM SPSS Modeller и Experian Powercurve, утверждают в oneFactor.