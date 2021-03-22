«Пятёрочка» рассказала о пилоте технологии биометрической оплаты

Торговая сеть «Пятёрочка» пилотирует технологию оплаты с использованием биометрии лица - SELFIE2PAY. Таким способом можно оплатить покупки в магазине в Москве по адресу ул. Профсоюзная, 146 к.1. Проект тестируется в партнёрстве с компанией SWIP.

Внедрение данной технологии в «Пятёрочке» нацелено на оптимизацию времени на оплату покупки. Всё, что требуется для расчёта – посмотреть в камеру. Гостю не нужно совершать дополнительных действий: предъявлять банковскую карту или смартфон, вводить пин-код и т.д. В ближайшее время также будет доработан функционал, который позволяет при помощи биометрии лица применять в чеке и карту программы лояльности «Выручай-карта», что позволит дополнительно сократить время покупки.

Для того чтобы воспользоваться функционалом необходимо установить на свой смартфон приложение SWIP (доступно бесплатно в Google Play и Apple Store) и зарегистрироваться в нём. После успешного прохождения проверки паспортных данных и фото в системе необходимо будет привязать платёжную карту, с которой будет осуществляться оплата за покупки (это может быть одна или несколько карт любых российских банков платёжных систем VISA, MasterCard, МИР).

В «Пятёрочке» при оплате покупки на экране кассы самообслуживания необходимо выбрать среди вариантов оплаты кнопку «SWIP оплата лицом». После нажатия на неё открывается окно распознавания, камера фиксирует лицо покупателя, система в считанные секунды идентифицирует его и далее происходит списание средств с привязанной карты.

Важно отметить, что использование такого способа безопасно: все платежи свыше одной тысячи рублей дополнительно защищаются код-паролем, технология Liveness от Vision Labs защищает от риска взлома с помощью фотографии, видео и маски. Все персональные данные хранятся в ЦОД Selectel с передовыми протоколами защиты и шифрования.

«Разработка и внедрение различных инновационных решений, которые направлены на укрепление наших лидерских позиций на рынке, - это важнейший этап в процессе масштабной цифровой трансформации «Пятёрочки». Мы стремимся стать ещё удобнее для наших гостей и ищем новые пути, как обеспечить комфортный и безопасный шопинг. Теперь идти в «Пятёрочку» можно, даже если вы забыли дома свой кошелёк! Мы продолжим совершенствовать наши сервисы, чтобы завоевать доверие гостей, и каждый день ждём всех в гости – оценить наши новые возможности», - комментирует Сергей Федорченко, директор по анализу, инновационному и технологическому развитию торговой сети «Пятёрочка».

«Платёжные сервисы на основе биометрии лица - один из крупнейших трендов. Только за последний год в мире появилось более 10 новых компаний, которые начали активно пилотировать технологию, в их числе банк BBVA, Panasonic. У этого способа расчёта есть несколько фундаментальных преимуществ, таких как абсолютное удобство для человека, особенно когда платежная карта объединена с картой лояльности; высочайшая безопасность, лицо человека уникально и его невозможно повторить, а системы проверки надёжно защищают от взлома с помощью фото и видео» - комментирует Анатолий Райхерт, генеральный директор компании SWiP.

В рамках тестирования в течение года технология станет доступна ещё в нескольких магазинах столицы.