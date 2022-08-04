ЦППК завершила установку почти 150 валидаторов новой модели на Казанском направлении

ЦППК проводит техническое усовершенствование в рамках подготовки к запуску МЦД-3. После установки 148 новых валидаторов Казанское направление стало лидером по их количеству: 252 аппарата.

148 устройств были размещены на востребованном у пассажиров Казанском направлении менее чем за месяц. Они функционируют на 31 станции Казанского направления: Кратово, Есенинская, Совхоз, Загорново, Бронницы, Радуга, 63 км, Белоозерская, Фаустово, Золотово, Виноградово, Конобеево, Трофимово, Люберцы-2, Коренево, Овражки, Родники, Вялки, Хрипань, 41 км, Донино, 49 км, 52 км, Григорово, 55 км, Гжель, Игнатьево, Кузяево, Шевлягино, Анциферово, Подосинки.

Новая модель ударостойкая, диагональ экрана увеличена почти вдвое по сравнению с предыдущей: с 5,9 до 10,1 дюйма. Изображение стало более четким, оно хорошо различимо даже в солнечную погоду. Встроенная подсветка помогает пассажирам быстрее найти карту в кармане или сумочке в темное время суток.

Наличие валидаторов дает пассажирам, в том числе и федеральным льготникам, возможность приобретать билеты от/до станций с этими устройствами в официальном мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК», а также оформлять абонементы на количество поездок. Кроме того, льготники Московской области могут использовать функцию Fast Track.