Россия УФО Свердловская область Тавдинский район Тавда
|12.02.2025
|«МегаФон» ускорил 4G для жителей тюменских сел 1
|27.09.2016
|«Ростелеком» ускорил интернет подразделениям «Уральской базы авиационной охраны лесов» 1
|27.05.2013
|«Акадо-Екатеринбург» строит сеть ШПД в Тавде 1
|12.09.2007
|«Мотив» расширил собственную сеть 1
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6276 1
|Радченко Елена 3 1
|Бояринов Андрей 17 1
|Секерин Илья 1 1
|Макаров Вадим 28 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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