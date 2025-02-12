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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 168408
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Россия УФО Свердловская область Тавдинский район Тавда

Россия - УФО - Свердловская область - Тавдинский район - Тавда


12.02.2025 «МегаФон» ускорил 4G для жителей тюменских сел 1
27.09.2016 «Ростелеком» ускорил интернет подразделениям «Уральской базы авиационной охраны лесов» 1
27.05.2013 «Акадо-Екатеринбург» строит сеть ШПД в Тавде 1
12.09.2007 «Мотив» расширил собственную сеть 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 265 1
Ростелеком 9732 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 806 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Екатеринбург 30 1
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 241 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6276 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9386 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10139 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20702 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3743 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9342 1
Мобильная связь - голосовые услуги 318 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66481 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15982 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3117 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4680 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2114 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 824 1
Радченко Елена 3 1
Бояринов Андрей 17 1
Секерин Илья 1 1
Макаров Вадим 28 1
Россия - УФО - Свердловская область 1504 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3962 3
Россия - ДФО - Приморский край - Артём 36 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Шпаковский район - Михайловск 41 1
Россия - УФО - Свердловская область - Карпинск 7 1
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2952 1
Россия - УФО - Свердловская область - Североуральск 7 1
Россия - УФО - Свердловская область - Алапаевск 11 1
Россия - УФО - Свердловская область - Верхняя Пышма 26 1
Россия - Средний Урал 80 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральск 23 1
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 90 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Белоярский 37 1
Россия - УФО - Свердловская область - Сухой Лог 13 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4838 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5672 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9990 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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