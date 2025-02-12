«МегаФон» ускорил 4G для жителей тюменских сел

Более полутора тысяч жителей Тюменской глубинки получили новые возможности для современных цифровых коммуникаций. В небольших селах Ярковского и Нижнетавдинского районов области инженеры «МегаФона» запустили в эксплуатацию станции связи с поддержкой 4G. Благодаря расширению сети оператора в Усть-Тавде, Малом Эсауле и Ключах теперь можно работать и учиться онлайн, общаться в мессенджерах, смотреть фильмы с мобильных устройств и пользоваться интернет-сервисами на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

На новых телеком-объектах уверенный сигнал, широкую зону покрытия и высокие параметры мобильного интернета обеспечивают сразу три диапазона LTE. По данным технических специалистов, средняя скорость передачи данных в зоне покрытия базовых станций составляет около 40 Мбит/с, а максимальные значения могут достигать 100 Мбит/с. С таким интернетом можно пользоваться всеми цифровыми сервисами – от сайтов ведомств до прямых видео трансляций даже в часы пик, которые приходятся на период с 20:00 до 23 ч.

В поселке Ключи интернет 4G оператора появился впервые. Связь в сети четвертого поколения уже оценили не только местные жители, но и эко-туристы, приезжающие в одноименный природный парк в 64 километрах от Тюмени. Кроме того, живописный берег озера Ипкуль во все сезоны является местом притяжения для рыбаков, и теперь они могут в моменте связываться с друзьями и отправлять фото улова.

В Усть-Тавде интернет 4G нужен как сельчанам, так и пассажирам поездов, следующих через железнодорожную станцию в поселке. Появление нового телеком-оборудования помогает исключить повышенные нагрузки на соседних объектах связи. Более устойчивый мобильный сигнал теперь доступен и жителям деревни Малый Эсаул.

«Мы стремимся обеспечить равный доступ к цифровым сервисам и для городских, и для сельских жителей. Если для горожан высокие скорости передачи данных означают прежде всего бытовой комфорт, развлечения, возможность удаленной учебы или работы, то в отдаленных населенных пунктах мобильный интернет часто заменяет фиксированный доступ к сети и жизненно необходим для использования «Госуслуг», банковских сервисов, телемедицины и образовательных платформ», – сказал директор «МегаФона» в Тюменской области Евгений Пфлаумер.

Новые скорости смоли оценить не только жители, но и туристы: около 20% от всего трафика за январь использовали гости и проезжающие путешественники из других регионов.