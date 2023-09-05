Treolan подписала партнерское соглашение c Fanvil

В рамках контракта Treolan (входит в группу «Ланит») будет поставлять на российский рынок телефонию производства Fanvil для офисов, колл-центров и отелей.

Fanvil, поставщик VoIP-систем, имеет три научно-исследовательских центра – в Пекине, Шэньчжэне и Сучжоу (КНР). Компания собрала команду сотрудников, занимающихся исследованиями, разработками, производством, продажами и обслуживанием, чтобы внедрять инновации и повышать качество производимой продукции. Являясь новатором в применении стандартизированных технологий сетевой связи и аудио-/видеотехнологий для создания устройств A&V-IoT, Fanvil способствует цифровой трансформации различных отраслей промышленности.

Для партнеров Treolan доступна для заказа телефония производства Fanvil: SIP-телефоны – настольные телефоны для офисов, колл-центров и т.п., беспроводные Wi-Fi-телефоны под суббрендом Linkvil, а также линейка отельных телефонов. Вендором разработана своя платформа управления телефонами FDMS (Fanvil Device Management System). Это интеллектуальный унифицированный веб-инструмент для управления несколькими устройствами Fanvil в режиме реального времени. Пользователи могут реализовать функциональные возможности удаленного развертывания, унифицированного управления, анализа в режиме реального времени и мониторинга устройств вендора с помощью этой платформы.

Партнеры Treolan смогут воспользоваться всеми стандартными преимуществами дистрибьютора: наличие товара на складе в Москве (проектные объемы будут доступны к отгрузке в короткий срок), удобное оформление через систему В2В, технические консультации, экспертная и сервисная поддержка.

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Артем Борисенков, менеджер по продукции Treolan, отметил: «Соглашение с одним из ведущих мировых производителей абонентского оборудования для IP-телефонии и видео-конференц-связи поможет нам обеспечить партнеров надежным и удобным телекоммуникационным оборудованием для решения широкого спектра задач. Вендор выпустил новую линейку телефонов с русской клавиатурой, и уже этой осенью Treolan первым в России поставит на рынок обновленные телефоны с кириллицей на клавишах».

Луис Чен, исполнительный президент Fanvil, сказал: «Я очень рад, что Treolan станет новым важным партнером Fanvil в России. Будучи ведущим мировым поставщиком устройств A&V-IoT, Fanvil всегда полагается на своих глобальных партнеров и слаженно сотрудничает с ними для достижения взаимовыгодных результатов. Treolan стал одним из крупнейших ИТ-дистрибьюторов общего назначения с хорошо известным брендом в России, опытной управленческой командой и профессиональным персоналом. Я верю, что вместе мы сможем существенно расширить возможности нашего бизнеса в будущем».