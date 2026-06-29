Санкции – лишь пыль в глаза. В iPhone и MacBook появится китайская память из «черного списка» США

Apple собирается встраивать в свою технику китайские модули памяти, произведенные компанией CXMT. Она в санкционном списке властей США, но дефицит памяти может отложить политику на второй план. Apple уже лоббирует исключение для себя.

Политика против бизнеса

Компания Apple начнет собирать свою технику на китайских микросхемах памяти, пишет портал Tom’s Hardware. И это несмотря на то, что Apple – американская компания, а власти США внесли десятки ИТ-компаний Китая в свой «черный список» в рамках длящейся с 2018 г. торговой войны с КНР.

В этом перечне присутствует и CXMT – компания, у которой Apple собирается закупать чипы. Но тут есть очень тонкая грань. На деле CXMT не находится под прямым запретом Белого дома, поскольку она не включена в «Список организаций» Министерства обороны, который полностью запрещает деятельность китайских компаний по соображениям национальной безопасности. Вместо этого она внесена в список 1260H, который по-прежнему классифицирует ее как китайскую военную компанию, и ведение бизнеса с ней нанесет серьезный репутационный ущерб американским предприятиям. Однако прямого запрета на работу с ней пока нет.

Не мы такие, жизнь такая

Интерес к памяти производства CXMT – вынужденный в случае с Apple. Компания ощутила на себе последствия дефицита и дороговизны памяти и была вынуждена резко поднять цены на свою технику. Она уже не может в достаточных объемах закупать чипы RAM и NAND у Samsung и SK Hynix (Южная Корея) и Micron (США), поскольку они отгружают большую часть продукции в ИИ-сектор.

Tsuyuri Hara / Unsplash Китая в новых iPhone, iPad и Mac скоро может стать намного больше

Как итог, даже MacBook Neo, самый дешевый MacBook в истории, подорожал сразу на 16,5% – с первоначальных $600 (39 тыс. руб. по курсу ЦБ на 29 июня 2026 г.) до гораздо менее привлекательных $700 (54,5 тыс. руб.), и это еще за младшую версию 8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM.

Повышение цен затронуло 13 устройств Apple – в основном ноутбуки, планшеты и ТВ-приставки. В этом списке нет ни одного iPhone, но, вероятнее всего, это лишь вопрос времени, когда мобильники Apple тоже подорожают. По предварительным данным, грядущие iPhone 18 Pro и Pro Max будут стоить почти на треть больше нынешних iPhone 17 Pro и Pro Max.

Есть, чем похвастаться

Продукция CXMT может использоваться в современной технике. Компания доказала свою способность выпускать как ОЗУ «зрелых» стандартов (DDR4 и DDR3), так и самые передовые чипы памяти.

Например, в конце 2025 г. CXMT заявила о своей готовности к массовому производству оперативной памяти DDR5-8000 и LPDDR5X-10667, которая может использоваться не только в настольных ПК и ноутбуках, но также в мобильной электронике – смартфонах, планшетах и пр.

В чем логика

CXMT, в отличие от Samsung, Micron и SK Hynix, пока не стала переориентироваться на растущий рынок нейросетей и предпочитает работать с клиентами из потребительского сегмента. Эта ставка сыграла очень хорошо – как сообщал CNews, к концу весны 2026 г. производители планок оперативной памяти для ноутбуков и настольных компьютеров с большой охотой соглашались подписать контракт с CXMT, не обращая внимания на то, что компания китайская.

Пример всем подала компания Corsair. Это известный во всем мире американский производитель комплектующих для ПК, в том числе и планок ОЗУ. При этом в Corsair явно не думали о том, что контракт с CXMT может подмочить репутацию компании – вместо этого руководство Corsair стремилось решить проблему с дефицитом памяти.

Плюс чипов памяти CXMT не только в том, что они есть в наличии. Как пишет Tom’s Hardware, они еще и стоят дешевле, нежели у прямых конкурентов из других стран. Это означает, что Apple может сэкономить на закупке больших партий этих микросхем.

За счет этого у Apple появится возможность если не снизить цены на свою технику до докризисных значений, то хотя бы сдержать дальнейшее ее удорожание.

Apple обивает пороги кабинетов

Как сообщает издание Financial Times, прямо сейчас Apple пытается лоббировать свои интересы в правительстве США с целью получить официальное разрешение на покупку памяти у китайской CXMT. И это несмотря на то, что прямого запрета властей США на ведение бизнеса с ней нет.

По всей видимости, Apple обращается к своим союзникам в Вашингтоне, чтобы убедить правительство разрешить ей закупать оперативную память у CXMT. Не исключено, что она будет давить на то, что другие американские компании перестали постоянно обращать внимание на политику и просто ищут способ сдержать рост цен и не допустить дефицита.

И речь здесь не только про Corsair – американские производители ПК и ноутбуков тоже не гнушаются использовать в своей технике чипы памяти китайского производства. Это компании HP и Dell, на протяжении многих последних лет входящие в топ-5 по продаже ПК на мировом рынке.

Однако высокопоставленные чиновники США, похоже, категорически против того, чтобы Apple стала клиентом CXMT. Например, председатель комитета Палаты представителей по Китаю Джон Муленар (John Moolenaar) предупредил, что партнерство Apple «с китайской военной компанией было бы серьезной ошибкой» (with a Chinese military company would be a grave mistake).

В интервью Financial Times Муленар заявил, что для Америки крайне важно не зависеть от иностранных цепочек поставок для такого критически важного продукта, как DRAM. Однако из-за кризиса памяти Apple, самая дорогая компания в мире, находится в весьма незавидном положении. Объявление о повышении цен на MacBook и iPad и слухи о подорожании iPhone обрушили ее капитализацию на $265 млрд за считанные часы.