Мир на пороге острого дефицита оперативной памяти. Виноват Китай, и только Китай может его победить

Китай обрушил глобальные цены на модули оперативной памяти DDR3 и DDR4, в результате чего мировые производители готовятся снять их с производства на почве нерентабельности. Спрос на эту память по-прежнему высок, и нет гарантии, что китайские вендоры смогут справиться с ним и наладить поставки требуемых объемов.

Все из-за Китая

Ведущие производители DRAM-памяти могут прекратить выпуск модулей DDR4 и DDR3 к концу 2025 г. Как пишет Tom’s Hardware, связано это в первую очередь с небольшими китайскими производителями оперативной памяти – они наводняют рынок памятью по невероятно низкой цене. Их чипы зачастую стоят вдвое дешевле памяти Micron, Samsung и SK Hynix.

В первую очередь это заслуга компаний CXMT и Fujian Jinhua, которые активно демпингуют. Доходит до того, что их память DDR4 и DDR3 стоит на 5% дешевле подержанных модулей мировых брендов.

В результате ведущие производители DRAM могут больше не получать прибыль от продажи DDR4, поэтому им, возможно, придется отказаться от этого типа памяти, сосредоточившись на более прибыльной памяти DDR5, пока китайские компании не начнут производить ее в больших объемах по низкой цене, а также на памяти HBM.

Потенциальные масштабы

DDR4 и DDR3 – это старая и морально устаревшая оперативная память, с учетом того, что DDR5 начала захватывать глобальный рынок в январе 2020 г. DDR3 увидела свет в 2007 г., а DDR4 – в 2014 г., и они обе существенно отстают от DDR5 по скорости работы, пропускной способности.

Valentine Tanasovich / Pexels Возможно, пришла пора оставить DDR3 и DDR4 в прошлом и решиться на апгрейд и переход на DDR5

Тем не менее, оба типа памяти по-прежнему используются в компьютерах базового и среднего уровня, а DDR4 и вовсе можно встретить даже в новых ноутбуках и настольных ПК. Также пользователи покупают отдельные планки для апгрейда имеющихся у них компьютеров.

Таким образом, спрос на DDR4 и DDR3 по-прежнему есть, как со стороны пользователей, так и со стороны техники. Однако он все же сокращается, пишет Tom’s Hardware, что тоже вынуждает мировых производителей отказываться от их производства или радикально снижать его объемы.

Когда ждать дефицит

Как пишет Digitimes, если производители памяти начнут сокращать выпуск DDR4 и DDR3 в течение 2025 г., то первые проблемы с поставками как самих чипов памяти, так и готовых модулей на их основе могут возникнуть во второй половине 2025 г.

В теории, тайваньские производители могут вмешаться и не допустить возникновения дефицита, но есть одна загвоздка. Компании Nanya Technology, и Winbond Electronics, выпускающие оперативную память, производят только специализированные типы DRAM, притом в относительно небольших объемах и по завышенным ценам.

Однако не все производители ПК будут готовы устанавливать в свою продукцию оперативную память китайских производителей и, скорее всего, отдадут предпочтение специализированной памяти Nanya и Winbond.

Придется доплатить

Пока память DDR4 и DDR3 рискует исчезнуть из продажи, модули DDR5 постоянно дорожают в закупке. Таким образом, покупатели, решившие перейти на новый тип памяти, будут вынуждены потратить больше денег в равнении с увеличением объема ОЗУ нынешнего стандарта.

По информации inSpectrum, пока спотовые цены на DDR5 растут в связи с пока не очень высоким спросом, стоимость чипов DDR4 не меняется. Что до спотовых цен на DDR3, то они снижаются в течение последних нескольких лет по мере окончательного устаревания стандарта – ему 18 лет.