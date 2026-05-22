Китай спасает мир от дефицита памяти. Чипы ОЗУ из КНР появились в планках крупнейших мировых производителей, даже американских

Крупные вендоры планок оперативной памяти начали переходить на DRAM-чипы китайского производства. Модули DDR5 американской компании Corsair отныне базируются на чипах CXMT, и это только начало. Китай поставляет чипы производителям для потребительского сегмента, пока Корея и США концентрируются на рынке ИИ, подозревая общемировой дефицит ОЗУ.

Да придет спаситель

Китайские производители чипов оперативной памяти DRAM начали выходить на мировой рынок. Как пишет портал WCCFTech, они сразу скооперировались с крупнейшими брендами – к примеру, планки памяти Corsair DDR5 отныне базируются на чипах производства CXMT.

Corsair – один из ведущих американских производителей компонентов для ПК, включая модули памяти. CXMT, в свою очередь – это один из крупнейших в Китае производителей чипов памяти. На своем локальном рынке он конкурирует только с YMTC, очень быстро развивающейся компанией, которую США годами безрезультатно пытаются задушить своими санкциями, и которая концентрируется на выпуске чипов флеш-памяти (NAND).

Планка памяти Corsair DDR5, базирующаяся на чипах CXMT, имеет идентификатор CMK5X16G3E60C36A2-CN. Ее объем составляет 16 ГБ, а скорость достигает 6000 МТ/с.

Судя по всему, планка относится к игровой линейке Corsair Gaming Vengeance. Ее рабочее напряжение – 1,1-1,35 В. Память поддерживает технологию оптимизации AMD EXPO (Extended Profiles for Overclocking), которая позволяет безопасно разгонять ОЗУ. Аналогичная технология XMP от Intel тоже поддерживается.

Китай захватывает рынок потребительской оперативной памяти

Тайминги памяти – CL36. Это делает ее сопоставимой со стандартными комплектами Vengeance на базе чипов Samsung и SK Hynix с аналогичными характеристиками.

Польза для всех и каждого

Шаг, предпринятый CXMT, напрямую выгоден всем. Сама компания получила новые рынки сбыта, производители готовых планок памяти отныне обладают новым поставщиком чипов и могут быстро насытить рынок нужным количеством ОЗУ, а потребители смогут облегченно вздохнуть, видя, как планки памяти вновь появляются в продаже, а цены на них падают.

CXMT ориентируется именно на потребительский сегмент рынка, от которого отвернулись корейские Samsung и SK Hynix, а также американская Micron. Они начали отгружать свои чипы DRAM преимущественно компаниям из отрасли искусственного интеллекта, чем спровоцировали огромный дефицит ОЗУ в обычной рознице и колоссальный рост цен.

Все только начинается

Судя по всему, китайские вендоры памяти всерьез задумались о захвате мирового рынка ОЗУ, пока их прямые конкуренты пытаются выжать все соки из ИИ-индустрии. CXMT подминает под себя сегмент DRAM, а YMTC в обозримом будущем может наводнить планету чипами NAND для SSD и USB-накопителей, которых из-за развития нейросетей тоже очень не хватает.

Как пишет WCCFTech, производители ПК, ОЗУ и SSD совсем не против того, чтобы перейти на китайские чипы. Возникший дефицит бьет по их карманам – себестоимость растет, как и итоговые цены, и покупатели, видя новые расценки, предпочитают не тратить такие деньги на «железо», которое еще год назад стоило в три-пять раз дешевле.

Крупные производители ПК и комплектующих начали изучать возможность интеграции китайской памяти в свою продукцию из-за сохраняющегося дефицита. И Corsair со своими планками DDR5 на базе чипов CXMT – первый, но, вероятно, далеко не последний тому пример.

Как и все остальные производители ПК и «железа», Corsair также сталкивается с дефицитом DRAM, поскольку Micron, Samsung и SK Hynix переориентировали большую часть своего производства на решения DRAM для искусственного интеллекта, такие как HBM и LPDDR5X. Это практически не оставляет места для поставок памяти производителям ПК и другим поставщикам.

Главное – не упустить время

Пока Samsung и SK Hynix игнорируют потребности потребительского сегмента в чипах ОЗУ, китайская CXMT удвоила усилия по производству DDR5 DRAM и еще больше ускорила разработку, чтобы сравняться корейскими и американскими конкурентами. В настоящее время в ее ассортименте уже есть чипы со скоростью до 8000 МТ/с, а также микросхемы DRAM емкостью 16 ГБ и 24 ГБ.

Но CXMT – не единственная, кто увидел окно возможностей. Другие китайские производители DRAM, в том числе Jiahe Jinwei, тоже стремятся нарастить производство, но в ее случае акцент делается на памяти DDR5 RDIMM, используемой в центрах обработки данных и рабочих станциях.

Эксперты WCCFTech ожидают увидеть на ближайших компьютерных выставках множество решений DRAM на базе китайских чипов. Особые надежды в этом плане они возлагают на Computex 2026, которая пройдет в июне 2026 г. в Тайбэе (Тайвань).