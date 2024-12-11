Мир перевернулся. Цены на оперативную память стремительно падают. Во всем виноват Китай

Цены на DRAM упали более чем на треть всего за несколько месяцев из-за низкого спроса. Это касается не всех разновидностей оперативной памяти, но этого уже достаточно, чтобы посеять панику среди профильных экспертов. Некоторые из них полагают, что это станет большой проблемой для экономики.

Цены вниз

Всего за четыре месяца цены на оперативную память обрушились на 35,7%. Об этом говорится в статистике исследовательской компании DRAMeXchange. По подсчетам экспертов, контрактная стоимость 8-гигабитного чипа DDR4 находилась на уровне $1,35, тогда как еще в июле 2024 г. он оценивался в $2,1. Как пишет издание Business Korea, столь значительное удешевление за минимальный срок продиктовано сразу несколькими факторами, и главный среди них – это низкий спрос.

К низким ценам на модули DRAM привели плохие продажи смартфонов и компьютеров. С одной стороны, они по-прежнему продаются миллионами по всему миру, с другой, никакого значимого роста их отгрузок профильные эксперты по итогам 2024 г. не зафиксировали.

Производители техники отреагировали на это сокращением запасов комплектующих, в том числе и чипов памяти, на своих складах, то есть они обрушили спрос на эти компоненты.

Китай все портит

Слабый спрос должен был спровоцировать уменьшение объемов производства чипов оперативной памяти, что за последние годы уже происходило, и не раз, и тем самым скомпенсировать падение цен. Однако в 2024 г. этого не случилось – наоборот, количество выпускаемых модулей DRAM показало рост.

fabrikasimf / FreePik Потребителям низкие цены на те или иные комплектующие всегда на руку

Связано это с Китам. В этой стране налажен массовый выпуск чипов DDR4, и местные вендоры решили устроить демпинг – произвести много модулей и продать их по более низкой, чем у конкурентов, цене, чтобы переманить клиентов. Для Китая это стандартная практика – в свое время эта страна подмяла под себя рынок галлия и германия, действуя по аналогичной схеме. Китай в течение длительного времени продавал эти металлы по очень низкой цене, клиенты компаний из других стран начали работать с ним, и теперь он диктует свою волю всему миру, запрещая и ограничивая поставки этих химических элементов.

Действуют китайские вендоры в довольно агрессивной манере. Как пишет Business Korea, компания CXMT (ChangXin Memory Technologies) отгружает 8-гигабитные чипы памяти DDR4 всего по $1 за штуку, то есть вдвое дешевле, чем в июле 2024 г.

Не качеством, так количеством

Китай пока еще не догнал Южную Корею по разнообразию выпускаемых чипов памяти, пишет Business Korea. Местным вендорам, в частности, пока недоступно производство передовых модулей с высокой пропускной способностью (память HBM).

Вместо этого они потрясают рынок низкими ценами на не самые современные модули памяти, в том числе DDR4. Это довольно старый, хотя пока еще актуальный тип ОЗУ – он был представлен в 2014 г., а в 2020 г. на смену ему пришел стандарт DDR5. К концу 2024 г. память DDR5 получила очень широкое распространение, а также существенно подешевела по сравнению с 2020 г. Она превосходит DDR4 по всем основным параметрам.

Модули DDR5 тоже дешевеют, но менее активно на фоне DDR4. В ноябре 2024 г. 16-гигабитный чип DDR5 стоил $3,9 против $4,05 месяцем ранее. За 30 дней падение составило 3,7%, а если сравнивать с июлем 2024 г., когда такой чип стоил $4,65, снижение цены уже 16,1-процентное.

Реальные проблемы для экономики

Исследователь Kiwoom Securities Пак Ю Ак (Park Yoo-ak) уверен, что к концу 2024 г. и в начале 2025 г. цены на DRAM упадут значительно сильнее, чем ожидалось. «Поскольку CXMT и другие компании продают продукцию по низким ценам, темпы роста предложения DRAM будут превышать темпы роста спроса до II квартала 2025 г.», – заявил он Business Korea.

Это мнение разделяет неназванный высокопоставленный представитель бизнес-сообщества. «Если цены на DRAM будут колебаться, результаты деятельности ведущих компаний, таких как Samsung Electronics, снизятся, что повлияет даже на налоговые поступления», – сказал он изданию.

Бизнес-сообщество весьма обеспокоено тем, что если снижение цен на полупроводники продолжит ускоряться, негативные последствия для экономики в целом могут усилиться. Издание не уточняет, о какой именно экономике речь, но, вероятнее всего, здесь говорится об экономике Южной Кореи, поскольку сразу два игрока мирового рынка памяти из числа основных зарегистрированы именно в этой стране.

Речь о Samsung и SK Hynix. Издание пишет, что если плохие этих компаний сохранятся в течение длительного времени, это может нарушить их ежегодные инвестиционные планы, которые составляют десятки триллионов вон. А это, в свою очередь, способно привести к своего рода «эффекту обратного мультипликатора» (reverse multiplier effect), когда сокращение инвестиций приводит к сокращению внутренней экономики в целом.

Представитель полупроводниковой отрасли сообщил Business Korea: «Если спад производства полупроводников продолжится, это может потрясти всю экономику. Политические круги должны рассмотреть меры по снижению неопределенности в корпоративном управлении.

Текущее состояние рынка DRAM указывает на предстоящий трудный период, уверены аналитики издания. Ожидается, что цены продолжат снижаться до начала 2025 г.