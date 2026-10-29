Китай всех переиграл. Мировые гиганты возвращают в страну производство компьютеров – в других местах дороже и хуже

Повышение цен на компоненты для ИИ вынуждает крупнейших мировых производителей ПК и ноутбуков возвращать производственные мощности в Китай. В числе первых так поступили HP, Acer и Asus. Компании хотят хоть как-то снизить затраты на выпуск продукции и при этом сохранить стабильные и эффективные цепочки поставок. Китайские заводы дают им это.

Без Китая никуда

Производители компьютеров с мировым именем, годами пытавшиеся стать независимыми от Китая, потерпели поражение в этом начинании. Как пишет портал Tom’s Hardware, эти фирмы, в последние годы весьма успешно осваивавшие производство ПК и ноутбуков за пределами КНР, вновь возвращаются в эту страну.

В числе первых свою неудачу в вопросе избавления от зависимости от китайской промышленности признали тайваньские компании Acer и Asus, а также американская HP. Последняя, как сообщал CNews, в течение как минимум последних полутора лет налаживала контакты в Саудовской Аравии с целью развертывания там гигантского производства своей техники.

Рассматриваются и другие страны. Так, в начале 2026 г. Google открыл производство своих смартфонов во Вьетнаме, а Apple на протяжении нескольких лет развивает производство в Индии, хотя получается у нее это не всегда.

Tarik Haiga / Unsplash Китай извлекает гигантскую прибыль из дефицита комплектующих

HP, Asus и Acer уже перенесли часть своих производственных мощностей обратно в Китай. Причина тому – очень быстро растущие затраты на комплектующие, что обусловлено развитием искусственного интеллекта. Это крайне негативно сказываются на их прибыли, и в итоге они стремятся к снижению производственных затрат и повышению эффективности в устоявшейся цепочке поставок.

КНР считает прибыль

Происходящее с гигантами мирового компьютерного рынка весьма выгодно Китаю. Возвращаясь, эти компании не могут просто постучать в двери крупным OEM-производителям и попросить наладить им выпуск техники.

Как пишет Tom’s Hardware, производственные мощности крупных подрядчиков, в частности, Foxconn, давно заняты – они продолжают работать с клиентами, которые не уходили, а также массово собирают серверы для индустрии искусственного интеллекта. Причем на последнем они сосредотачиваются особенно активно.

Вернувшимся в Китай компаниям приходится искать новых партнеров по производству. Как результат, большое количество заказов стало поступать более мелким китайским подрядчикам.

По информации издания Nikkei Asia, крупные компьютерные бренды стали заключать контракты с производителями Luxshare, Huaqin Technology и Longcheer Technology, которые сейчас активно пытаются закрепиться на рынке производства ПК.

Китай, или туда и обратно

Производители ПК начали массово уходить из Китая в 2024 г. и продолжили делать это в 2025 г. Главная причина – Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) и его таможенные пошлины, которые он ввел почти для всего мира в начале 2025 г., сразу после получения поста главы государства.

Страны получили разные размеры пошлин, и Китаю, с которым Трамп ведет торговую войну с 2018 г., достались самые высокие – более 120%. В результате многие производители ПК постепенно ушли из Китая, поскольку санкции и пошлины США в отношении Китая привели к росту цен и вынудили их искать новые страны для выпуска своей продукции.

Однако у других стран не было и до сих пор нет таких развитых цепочек поставок и опыта, как у Китая, пишет Tom’s Hardware. Но на тот момент бренды ПК не думали об этом – им было важно распределить риски на фоне сложившейся геополитической напряженности.

Однако рост цен на комплектующие вынудил компьютерные бренды перенести часть своих производственных мощностей обратно в Китай. Из-за искусственного интеллекта цены растут на все – модули памяти, к примеру, подорожали на 500% всего за год.

Сколько HP ни производи, все равно на Запад смотрит

Возвращение крупными компьютерными брендами в КНР не означает их окончательный отказ от попыток диверсификации производства и попадание в полную зависимость от Китая. Они пока не планируют полностью отдавать весь выпуск своей продукции обратно китайским компаниям.

В то же время на данном этапе сотрудничество с КНР им выгодно. Зрелая промышленность в Китае помогает компенсировать рост цен на компоненты. Кроме того, китайские контрактные производители часто имеют лучший доступ к микросхемам памяти от отечественных производителей, например CXMT и YMTC.

Но у такой стратегии, при всех своих очевидных преимуществах, есть менее очевидные недостатки. К примеру, перемещение части производственных мощностей обратно в Китай хоть и снижает опасения производителей ПК по поводу роста своих затрат, но также негативно сказывается на недавно созданных цепочках поставок в Юго-Восточной Азии.

«Мы построили две новые производственные линии в Таиланде для клиентов, занимающихся производством ПК, и теперь они переводят значительную часть заказов обратно в Китай, – сообщил Nikkei Asia представитель неназванной компании – поставщика компонентов для ПК. – Эти две линии пока не приносят прибыли, и я не знаю, когда они снова начнут получать заказы».