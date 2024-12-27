Мировой рынок оперативной памяти на грани ценовой войны. Дерзкий новичок положил глаз на доли Samsung, Micron и Sk Hynix

Китай захватывает рынок DRAM

Крупнейший китайский производитель динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) Changxin Memory Technologies (CXMT) в краткосрочной перспективе способен занять 15% глобального рынка DRAM в натуральном выражении. Такое мнение в интервью порталу News.Cnyes.com высказал Гоу Цзя Чжан (Gou Jiazhang), генеральный менеджер американо-тайваньской компании Silicon Motion Technology, которая занимается разработкой контроллеров для твердотельных накопителей (SSD). Если прогноз топ-менеджера окажется верным, последствия для рынка DRAM могут быть весьма существенными, отмечает Tom’s Hardware.

Еще три года назад вклад CXMT, основанной совсем недавно – в 2016 г., в мировую индустрию DRAM оценивался в 2% и менее. Однако постепенное наращивание производственных мощностей в совокупности с переходом на более современные стандарты энергозависимой памяти (DDR4, LPDDR4 и, наконец, LPDDR5) позволили главному национальному поставщику DRAM довести этот показатель до 10% по итогам подходящего к концу 2024 г., а ближе к концу 2025 г. выйдет на уровень 15%, считает Гоу Цзя Чжан.

Усиление позиций CXMT на глобальном рынке DRAM – очередное свидетельство растущего влияния производителей памяти из Поднебесной, его следует рассматривать в качестве вызова текущим лидерам отрасли, таким как южнокорейские Samsung и Sk Hynix, а также американская Micron.

CXMT расширяется, демпингует и находит крупных клиентов

В конце второй декады декабря 2024 г. издание ZDNet Korea сообщило о том, что в свободную продажу на территории Китая поступили модули оперативной памяти DDR5 на базе чипов CXMT, ориентированные на потребительский сегмент рынка.

fabrikasimf / FreePik CXMT готовится перевернуть рынок DRAM

Компания, предположительно, начала массовое производство микросхем DDR5 по фирменному техпроцессу G3 (соответвутствует норме 17,5 нм). Эксперты оценивают выход качественной продукции в 80%, что является довольно высоким показателем. Сама CXMT запуск DDR5 в серию не анонсировала.

Ряд азиатских СМИ ранее сообщил о том, что CXMT за последние несколько лет резко увеличила объемы производства. Если в 2022 г. компания справлялась с обработкой 70 тыс. полупроводниковых пластин (диаметр пластины не уточняется) в месяц, то в 2023 г. этот показатель вырос почти вдвое – до 120 тыс. штук в месяц, а к 2024 г. она вышла на уровень 200 тыс. пластин в месяц.

При этом, как ранее писал CNews, CXMT оказывает серьезное ценовое давление на своих конкурентов, пытаясь переманить к себе их клиентов. По данным Business Korea, в декабре 2024 г. CXMT отгружала 8-гигабитные чипы памяти DDR4 всего по $1 за штуку – вдвое дешевле, чем в июле того же года. Такая агрессивная ценовая политика китайского поставщика вынудила главных его соперников сократить производство памяти этого типа. Нельзя исключать того, что CXMT выберет ту же тактику и в случае с более современной и дорогостоящей памятью (LP)DDR5.

В конце ноября 2024 г. CXMT первой из китайских компаний объявила о начале производства чипов памяти LPDDR5 емкостью 12 Гбит со стандартной для отрасли производительностью 6400 MT/s, предназначенной в первую очередь для использования в недорогих смартфонах, планшетах и других устройствах с низким уровнем энергопотребления.

Тогда же стало известно о партнерстве компании с Xiaomi и Transsion, производителями смартфонов из КНР. По данным IDC, только первая из них в одиночку отгрузила в III квартале 2024 г., 42,8 млн девайсов, благодаря чему заняла 13,5% глобального рынка смартфонов, уступив лишь Apple (17,7%) и Samsung (18,3%).

В августе 2023 г. CNews сообщил о том, что силами инженеров CXMT в КНР ведется разработка компьютерной памяти высокой пропускной способности (HBM), которая широко применяется в ускорителях вычислений вроде крайне востребованного в сфере машинного обучения GPU Nvidia H100. В теории CXMT может занять и эту нишу, во всяком случае на внутреннем китайском рынке, поставка HBM на которой ограничена санкциями США.

Рынок DRAM ожидает трансформация?

Как отмечает Tom’s Hardware, выход CXMT на рынок DDR5 может в значительной степени повлиять на динамику в отрасли.

Китайский чипмейкер, скорее всего, в первую очередь постарается насытить внутренний рынок, испытывающий сложности с получением доступа к передовым технологиям в связи с экспортными ограничениями со стороны США, и лишь затем, при наличии возможности, устремится на зарубежные рынки.

Если CXMT удастся потеснить Micron, Samsung и Sk Hynix у себя на родине, а «большая тройка» решит не сокращать производство, а искать покупателей в других регионах, объем предложения вырастет, в результате чего произойдет снижение цен DRAM – такой вариант развития событий явно на пользу потребителю.

В противном случае южнокорейские и американская компании могут сделать «ход конем», сократив производство памяти потребительского уровня и нарастив объемы выпуска серверной DRAM. Дать адекватный ответ на это CXMT будет проблематично – у компании пока не слишком большой опыт работы с производителями серверного оборудования. Кроме того, как отмечает Tom’s Hardware, вендоры, обслуживающие этот сектор рынка, более консервативны в вопросе выбора поставщиков и предпочитают проверенных партнеров.

Исследователь Kiwoom Securities Пак Ю Ак (Park Yoo-ak) ранее выразил уверенность, что к концу 2024 г. и в начале 2025 г. цены на DRAM упадут значительно сильнее, чем ожидалось. «Поскольку CXMT и другие компании продают продукцию по низким ценам, темпы роста предложения DRAM будут превышать темпы роста спроса до II квартала 2025 г.», – заявил он Business Korea.