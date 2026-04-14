Вопреки санкциям США сверхуспешный китайский чипмейкер построит два новых завода и удвоит производство

Китайский производитель микросхем флеш-памяти Yangtze Memory Technologies (YMTC) планирует построить два новых завода в дополнение к уже построенному в 2025 г. В результате компания рассчитывает расширить более чем в два раза собственные производственные мощности – после ввода всех трех площадок в эксплуатацию. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

КНР стремится к технологической независимости, в том числе в сфере полупроводников. США, видящие в ней соперника, пытаются различными методами этому противостоять. Одна из последних инициатив в этой области – законопроект MATCH Act, предложенный Конгрессом США в начале апреля 2026 г., предполагает дальнейшее ужесточение ограничений на экспорт высокотехнологичной продукции в Поднебесную. Если ему дадут ход, могут быть запрещены поставки в КНР DUV-литографов, позволяющих выпускать интегральные микросхемы по нормам от 14 нм и более современным.

В марте 2026 г. CNews писал о том, что В США хотят запретить госзакупки китайских чипов производства SMIC, CXMT, YMTC, а также смартфонов, ПК и серверов на их основе.

YMTC расширяется

Планы американских законодателей, похоже, не слишком пугают YMTC. Каждая из трех производственных площадок, строительство которых запланировано чипмейкером, как ожидается, будет способна обрабатывать до 100 тыс. кремниевых пластин в месяц при полной загрузке.

Сегодня YMTC, крупнейший производитель памяти NAND в Китае, располагает двумя заводами на территории страны и справляется с 200 тыс. пластин ежемесячно. Как сообщил CNews в октябре 2023 г., YMTC первой в мире сумела наладить поставки 232-слойной памяти QLC 3D NAND.

YMTC укрепляет сотрудничество с местными поставщиками

По информации источников Reuters, третий завод YMTC, как и первые два, разместился в Ухане (провинция Хубэй, КНР). Свою работу он начнет уже в 2026 г., и к началу 2027 г., как ожидается, выйдет на показатель в 50 тыс. кремниевых пластин в месяц. Строительные работы на площадке завершены, в настоящее время производится монтаж оборудования. Причем более половины всего оборудования поставлено китайскими компаниями, в том числе критичные инструменты для вертикального штабелирования микросхем.

YMTC стала более плотно сотрудничать с местными поставщиками оборудования, такими как Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC). Пойти на это китайцев вынудило включение в 2022 г. в американский «черный список» (Entity List) компаний, для работы с которыми необходимо получать специальную лицензию. За ведение списка отвечает Минторг США.

Готовится запуск производства DRAM

Reuters не удалось установить даты планового ввода в эксплуатацию и местоположение двух новых заводов YMTC. Сама компания и ее партнер AMEC не ответили вопросы агентства.

Зато его источники утверждают, что часть мощностей всех трех площадок будет отведена под выпуск динамической памяти DRAM. Какая именно часть – будет зависеть от успехов компании в освоении технологии ее производства.

YMTC уже отгрузила образцы DRAM (LPDDR), разработанные и произведенные собственными силами, нескольким клиентам и ожидает обратной связи от них до конца 2026 г. На основании данных, полученных от клиентов, компания примет решения о целесообразности масштабирования производства DRAM.

Микросхемы DRAM, помимо прочего, используются в производстве высокопроизводительных твердотельных накопителей (SSD), в которых выступают в роли буфера, позволяющего ускорить обмен данными.

Успешный стартап

YMTC – стартап, основанный в 2016 г. и не без государственной поддержки сравнительно быстро выбившийся в мировые лидеры среди производителей памяти, встав в один ряд с американской Micron и корейскими SK Hynix и Samsung. По мнению отдельных экспертов, новейшая архитектура YMTC под названием Xtacking 4.0 сегодня не уступает технологиям разработки именитых участников рынка NAND, в частности, Samsung Electronics.

Основная доля продаж YMTC приходится на внутренний рынок КНР. На глобальном рынке NAND успехи компании почти идентичны продемонстрированным Sandisk – по итогам 2025 г. ее доля достигла 11,8%, свидетельствуют данные UBS. Не слишком сильно YMTC отстает от SK Hynix (16%), Kioxia (15,9%) и Micron (13,3%). Согласно прогнозу UBS, к началу 2027 г. доля YMTC на мировом рынке превысит 14%.