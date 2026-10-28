Дерзкий новичок из Китая взялся за выпуск передовой памяти для ИИ-ускорителей, хотя выход брака достигает катастрофических 80%

CXMT торопится с запуском производства HBM3E

Китайский производитель компьютерной памяти CXMT планирует начать выпуск чипов HBM3E, несмотря на крайне высокий процент брака на ткущем этапе развития производства. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

HBM3E – это пятое поколение памяти высокой пропускной способности HBM (High Bandwidth Memory). Применяется в ускорителях ИИ, в том числе на основе графических (GPU) и специализированных (ASIC) процессоров.

По информации агентства, CXMT планирует начать ограниченный выпуск HBM3E в течение ближайших двух месяцев. Компания уже отправила образцы нескольким разработчикам ИИ-чипов из КНР. При этом выход годной продукции на базе технологии HBM3E в CXMT сейчас составляет не более 20-30%, то есть лишь два-три чипа из 10 полностью соответствуют спецификациям, а выход брака достигает 80%.

Для сравнения: у лидера рынка – южнокорейской Sk Hynix соответствующий показатель годной продукции находится на уровне 70%. Чем он выше, тем дешевле обходится каждый чип и более экономически эффективно производство.

Китайских чипмейкеров устроит

Китайским производителям в условиях экспортных ограничений США очень не хватает передовой памяти для собственных ИИ-процессоров зарубежного происхождения, поэтому они готовы приобретать отечественную продукцию, даже если та уступает иностранной по некоторым показателям. CXMT в свою очередь готова начинать ограниченные поставки, даже с учетом того, что производственный процесс пока недостаточно отточен.

ChangXin Memory Technologies CXMT торопится с запуском производства HBM3E

В условиях дефицита и санкциям США HBM обходится китайским производителям ИИ-ускорителей дороже, чем их конкурентам, что подталкивает их к повышению цен на выпускаемую продукцию. Так, по данным Reuters, в сентябре 2026 г. это сделали Huawei, Cambricon, MetaX и Iluvatar CoreX, в результате чего их чипы текущего и прошлого поколений подорожали на 20-50%.

На поколения позади

Источник Reuters утверждает, что по уровню производительности HBM3E производства CXMT ближе к HBM3, выпускаемой Sk Hynix, то есть продукту предыдущего поколения.

CXMT ознакомила клиентов с двумя вариантами фирменной памяти HBM3E: стандартным и обновленным, говорит другой источник. Обновленный вариант модифицирован для достижения более высокого уровня выхода годной продукции.

По данным Counterpoint Research, во II квартале 2026 г. звание глобального лидера в области производства HBM-памяти удерживала Sk Hynix с 50-процентной долей рынка. Ближайшие преследователи – Samsung и Micron с 33% и 18% соответственно. Большую часть продаж HBM-продукции этих компаний обеспечила именно HBM3E.

CXMT в отчетном периоде заняла 10% рынка DRAM и вошла в четверку крупнейших ее производителей по версии Counterpoint Research. В отношении CXMT действуют экспортные ограничения США, из-за которых у компании имеются сложности с приобретением самого современного оборудования для производства микросхем. В таких условиях конкурировать с глобальными игроками китайской компании сложно, но она с этим довольно неплохо справляется.

В то же время Samsung, к примеру, уже поставляет память на базе технологии HBM4, а в июле 2026 г. компания сообщила об отправке образцов HBM4E крупным заказчикам. Таким образом, CXMT со своей HBM3E отстает от южнокорейского гиганта как минимум на одно поколение, а то и на два.

Дерзкий новичок

Впрочем, еще в 2021 г. вклад CXMT, основанной совсем недавно – в 2016 г., в мировую индустрию DRAM оценивался в 2% и менее. Однако постепенное наращивание производственных мощностей в совокупности с переходом на более современные стандарты энергозависимой памяти (DDR4, LPDDR4 и, наконец, LPDDR5) позволили главному национальному поставщику DRAM довести этот показатель до 10% по итогам 2024 г.

Правда, возможно, что некоторые технологии производства памяти CXMT «позаимствовала» у Samsung Electronics, причем без разрешения со стороны последней. В августе 2026 г. Экс-инженер Samsung, осужденный на 7 лет за передачу коммерческой тайны CXMT, главному производителю DRAM КНР, рассказал, что ставшая успешным глобальным игроком с самого начала не планировала самостоятельно разрабатывать производственный процесс. Стратегия, принятая руководством, якобы предполагала использование технологий Samsung.